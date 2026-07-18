Eleganz trifft Rostocker Geschichte: Das neue Hansa-Auswärtstrikot Der F.C. Hansa Rostock präsentiert sein neues Auswärtstrikot für die neue Saison in der 3. Liga. von red/pm · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser

Von links: Franz Pfanne und Marco Schuster im neuen Hansa-Auswärtstrikot 2026/27 im Ständehaus Rostock. – Foto: F.C. Hansa Rostock

Ein Trikot erzählt immer auch eine Geschichte. Mit dem neuen Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 wollte der Drittligist Hansa Rostock nicht einfach nur ein neues Jersey entwerfen, sondern ein Stück Rostocker Historie auf den Platz bringen.











Das Design setzt auf einen überwiegend weißen Look mit Polokragen im Retro-Stil und schlägt auch beim Stoff bewusst eine andere Richtung ein als unser Heimtrikot. Seine besondere Geschichte erzählt das Trikot jedoch in den Details. Über das gesamte Trikot zieht sich eine feine Prägung, die von den Ornamenten des Rostocker Ständehauses inspiriert ist. Das historische Gebäude gehört seit Generationen zum Stadtbild und steht für Beständigkeit und die enge Verbundenheit mit unserer Stadt. Genau dieses Gefühl wollten wir auch in das neue Auswärtstrikot einfließen lassen.