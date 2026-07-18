Eleganz trifft Rostocker Geschichte: Das neue Hansa-Auswärtstrikot

Ein Trikot erzählt immer auch eine Geschichte. Mit dem neuen Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 wollte der Drittligist Hansa Rostock nicht einfach nur ein neues Jersey entwerfen, sondern ein Stück Rostocker Historie auf den Platz bringen.
Seine besondere Geschichte erzählt das Trikot jedoch in den Details. Über das gesamte Trikot zieht sich eine feine Prägung, die von den Ornamenten des Rostocker Ständehauses inspiriert ist. Das historische Gebäude gehört seit Generationen zum Stadtbild und steht für Beständigkeit und die enge Verbundenheit mit unserer Stadt. Genau dieses Gefühl wollten wir auch in das neue Auswärtstrikot einfließen lassen.
So ist ein Trikot entstanden, das die Verbundenheit mit Rostock in vielen kleinen Details sichtbar macht – zeitlos im Design und mit einer Geschichte, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Für alle, die Hansa und die Hansestadt mit Stolz vertreten.
Ab sofort ist das neue Auswärtstrikot im Online-Shop sowie in den Fan-Shops in Rostock (Uni-Platz, KTC, Ostsee Park Sievershagen und Warnow Park) sowie im Schlosspark-Center in Schwerin erhältlich.
Das neue Hansa-Auswärtstrikot ist für Damen, Herren und Kinder verfügbar und wird bis Größe 4XL angeboten.