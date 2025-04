Elefterios Theocharis wird wieder Schwarz-Weißer

ETB Schwarz-Weiß Essen kann den Neuzugang verbuchen. Elefterios Theocharis wechselt von der SpVgg Erkenschwick zurück zum ETB in die Oberliga, nachdem er bereits in jungen Jahren als Schwarz-Weißer agierte.

Der Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich, seinen ersten externen Neuzugang für die kommende Saison bekanntgeben zu dürfen: Von der Spielvereinigung Erkenschwick wechselt Elefterios Theocharis an den Uhlenkrug. Der 21-Jährige spielte bereits in seiner Jugend für den ETB, ehe es ihn zu Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen zog. Sein erstes Seniorenjahr verbrachte er beim VfB Frohnhausen und wechselte dann im letzten Sommer zur SpVgg Erkenschwick in die Oberliga Westfalen. Elefterios Theocharis ist ein flexibler Spieler, der auf der rechten Seite defensiv und offensiv eingesetzt werden kann. Ab dem 1. August wird „Lefti“ eine Ausbildung im Bereich „Sport- und Gesundheitswesen“ beginnen.

Elefterios Theocharis über seine Rückkehr an den Uhlenkrug: „Ich bin ein Essener Junge und habe auch schon in der Jugend beim ETB gespielt. Ich freue mich sehr, wieder zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich in der nächsten Spielzeit gute Leistungen bringe, das Team unterstützen kann und ich mich weiterentwickeln werde. Ich hoffe, dass wir eine geile Saison spielen und unter den Top 5 in der Tabelle landen werden. Ich habe riesigen Bock im Stadion Uhlenkrug zu spielen und freue mich schon darauf.“

„Lefti ist ein Essener Junge, der eine gute Ausbildung hat. Wir glauben, in ihm einen Spieler zu haben, der sich bei uns gut entwickeln wird. Er ist noch sehr jung, hat aber schon einige Erfahrung im Seniorenbereich sammeln können. Von daher passt er hervorragend in unser Anforderungsprofil, und wir freuen uns auf ihn. Er ist ein sehr sympathischer und netter Junge, der hochmotiviert ist, und auch deshalb sehr gut zum ETB passt“, sagte Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, über seinen Neuzugang.