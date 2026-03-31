Eldagsen unter Zugzwang, Enzen mit Chance nach oben

– Foto: Sascha Drenth

Die Bezirksliga Hannover 3 setzt ihren engen Spielplan mit zwei Nachholspielen fort. Während der FC Eldagsen im Kampf um den Anschluss an die Spitzengruppe gefordert ist, bietet sich TuS Schwarz-Weiß Enzen die Möglichkeit, sich im oberen Mittelfeld weiter zu stabilisieren.

Für den FC Eldagsen steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen eine wichtige Partie an. Die Niederlage gegen den MTV Rehren sowie weitere Punktverluste haben das Team im Aufstiegsrennen zurückgeworfen. Gegen Lindhorst zählt daher nur ein Sieg, um den Abstand nach oben nicht weiter anwachsen zu lassen.

Die Gäste reisen mit gestärktem Selbstvertrauen an. Mit zuletzt ordentlichen Leistungen und einem stabileren Auftreten hat sich Jahn Lindhorst etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Dennoch bleibt Eldagsen auf heimischem Platz der klare Favorit – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Im zweiten Spiel des Abends richtet sich der Blick auf das Tabellenmittelfeld und den unteren Bereich. Egestorf II kämpft weiterhin gegen den Abstieg und benötigt dringend Punkte. Die jüngsten Ergebnisse zeigen zwar Ansätze, doch die Konstanz fehlt.

Enzen hingegen bewegt sich stabil im oberen Mittelfeld und kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf die vorderen Plätze erhöhen. Nach zuletzt durchwachsenen Auftritten geht es für die Gäste darum, wieder mehr Kontrolle ins eigene Spiel zu bringen und die sich bietenden Chancen konsequenter zu nutzen.