Eldagsen patzt - Rinteln setzt Ausrufezeichen Der 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bringt Bewegung in der Spitzengruppe und klare Tendenzen im Tabellenkeller von FD · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hat das Tableau weiter geschärft. Während sich im oberen Bereich neue Dynamiken ergeben, spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zunehmend zu. Besonders die Verfolger nutzten ihre Gelegenheiten, während einige etablierte Teams ins Straucheln gerieten.

In einer intensiven Begegnung musste der FC Eldagsen einen weiteren Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Trotz früher Führung entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Arnum vor allem nach der Pause effizienter agierte. Die Gäste drehten die Partie zwischenzeitlich, ehe Eldagsen noch einmal ausglich. Die direkte Antwort der Arnumer nur eine Minute später brachte letztlich die Entscheidung. Die Gelb-Rote Karte in der Schlussphase schwächte Eldagsen zusätzlich. Für Arnum bedeutet der Auswärtssieg eine wichtige Stabilisierung nach zuletzt schwankenden Leistungen.

Der SC Rinteln setzte ein deutliches Ausrufezeichen im unteren Tabellenmittelfeld. Von Beginn an dominierte die Mannschaft die Partie und ließ Kirchdorf kaum zur Entfaltung kommen. Bereits zur Pause war die Begegnung praktisch entschieden. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen präsentierte sich Rinteln deutlich verbessert und verschaffte sich Luft im Tabellenkeller, während Kirchdorf defensiv große Probleme offenbarte.

Der SV Ihme-Roloven bleibt ein ernstzunehmender Verfolger im oberen Tabellendrittel. In Luthe sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse und entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Luthe zeigte nach dem Seitenwechsel zwar eine Reaktion, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr entscheidend verkürzen. Für Ihme-Roloven ist es ein weiterer wichtiger Sieg im Rennen um die Spitzenplätze, während Luthe weiterhin tief im Tabellenkeller steckt.

Gehrden gelang ein wichtiger Auswärtssieg im Mittelfeldduell. In einer lange ausgeglichenen Partie nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent und präsentierten sich defensiv stabil. Enzen hingegen konnte an die zuvor gezeigten Leistungen nicht anknüpfen und ließ vor allem im Offensivspiel die nötige Durchschlagskraft vermissen. Für Gehrden bedeutet der Erfolg einen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld.

Der TV Jahn Leveste bestätigte seine ansteigende Form und setzte sich souverän gegen Schlusslicht Wunstorf durch. Die Gastgeber kontrollierten die Partie über weite Strecken und legten noch vor der Pause den Grundstein für den Sieg. Wunstorf zeigte sich bemüht, blieb offensiv jedoch zu harmlos. Für Leveste ist es ein weiterer Schritt nach oben, während sich die Lage für Wunstorf zunehmend verschärft.