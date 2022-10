Elbstädter entführen Punkte aus der Kreisstadt

Am Sonntag gastierte die Mannschaft der SpG Mühlberg/ Fichtenberg auf dem Kunstrasenplatz des Michael – Bautz – Sportparks in Senftenberg. Wieder einmal ein klassisches 6 Punkte Spiel. Pünktlich um 15 Uhr pfiff Schiedsrichter Felix Peters das Spiel an.

Hatten wir uns für dieses Spiel viel vorgenommen, so wurden wir bereits in Minute 5 geschockt. Nach einem Fehler in unserem Aufbauspiel schob F. Müller zum 0:1 ein. Fast baugleich dann der Treffer zum 0:2 in der 17. Spielminute. Im Anschluss hatten wir mehrere Möglichkeiten durch 2 „Abseitstreffer“ und einem verschossenen Elfmeter noch vor der Pause auf Gleichstand zu stellen. So ging es mit einem Rückstand in die Kabine. Anfang der 2. Hälfte zeigte unser Team ein anderes Gesicht und erzielte durch Treffer von T. Stecklina (52.) und M. Balke (55.) den Ausgleich. Als alle dachten dass wir das Spiel nun komplett drehen könnten, dann die erneute Führung für Mühlberg (62.) garniert mit einem Nachschlag in Minute 65. Die 2:4 Führung für Mühlberg. Auch als T. Stecklina den wiederholten Anschlusstreffer (70.) mit einem sehenswerten Freistoß markieren konnte, wussten die Elbstädter zu antworten. 3:5 nach 76 Minuten was gleichzeitig das Endergebnis bedeuten sollte.