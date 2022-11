Elbmarsch überrascht Soltau - Scharmbeck siegt in Hermannsburg Bezirksliga Lüneburg 2: Spannung im Auf- und Abstiegskampf

Die Eintracht Elbmarsch hat der in der Bezirksliga Lüneburg 2 überraschend bei Aufstiegsanwärter MTV Soltau gewonnen. Die SG Scharmbeck-Pattensen setzte sich wiederum im Spitzenspiel in Hermannsburg durch. Schneverdingen führt die sechsköpfige Spitzengruppe weiterhin an.