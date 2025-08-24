Elbmarsch schießt Startfrust von der Seele - Estetal wieder stark

An den ersten beiden Spieltagen musste die Eintracht Elbmarsch selbst mit klaren Niederlagen klarkommen, nun feuerten die Deichkicker am 3. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2 selbst los. Die SG Estetal feierte den zweiten Sieg im dritten Spiel und sammelt früh wichtige Zähler für den Kampf um den Ligaverbleib.
Mit einem Dreifachschlag zog der VfL Westercelle dem MTV Egestorf den Zahn: Dominik Gärtner (35., 39.) und Onur Ekinci (45.) zogen das Geschehen in nur zehn Minuten auf die Seite des Vizemeisters. Im zweiten Durchgang brachte Timothy Bischoff die Egestorfer zwar auf die Ergebnistafel, die aber nicht entscheidend in Schlagdistanz kamen.
Die SG Estetal sammelt sich schon in der Frühphase der Saison wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zusammen. Nach einer einstudierten Eckballvariante brachte Torben Schweer den Aufsteiger in Führung (8.), kurz danach legte Sommerneuzugang Peco Matthies den zweiten Treffer nach (15.). Anschließend verpasste die SGE einen deutlicheren Vorsprung, ehe die Begegnung nach der Pause hektischer wurde. Schließlich machte Tom Künzer in der Schlussphase endgültig den Deckel drauf (83.).
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Ein perfekter Start – ins Wochenende und ins Spiel. Nach dem 2:0 war schon das Gefühl da: Heute lassen wir uns die drei Punkte nicht mehr nehmen. Die erste Halbzeit war insgesamt richtig gut. Wir haben uns einige schöne Kombinationen erspielt – hätten wir die Angriffe konsequenter ausgespielt, wäre sogar eine höhere Führung möglich gewesen. In der Pause haben wir uns vorgenommen, ruhiger zu bleiben und den Ball länger laufen zu lassen. Das hat nicht wirklich funktioniert – das Spiel wurde hektischer. Trotzdem hatten wir nie den Eindruck, dass Meckelfeld uns noch ernsthaft gefährden könnte. Sieben Punkte nach drei Spielen – dafür haben wir in unserer ersten Bezirksliga-Saison bis zum 11. Spieltag gebraucht."
Der TV Jahn Schneverdingen II braucht drei Führungen, fährt am Ende aber doch den dritten Sieg im dritten Spiel ein. Borstel glich durch Konstantin Braatz mit dem Kopf (27.) und einem ansehnlichen Treffer von Christopher Blunk aus (51.). Schließlich war Lennart Pankratz der umjubelte TVJ-Siegtorschütze (70.).
Die Eintracht Munster bleibt auch im dritten Spiel ohne Gegentor, dürfte dieses Mal aber trotzdem mit dem Resultat hadern. Denn am Ende trennte sich die Eintracht mit 0:0-Unentschieden vom SV Altencelle, der nach einer Ampelkarte über 64 Minuten in Unterzahl spielte.
Die Eintracht Elbmarsch schießt sich den Frust des Saisonstarts von der Seele und fährt den ersten Dreier ein. Die Hausherren spielten sich gegen personell gebeutelte Hermannsburger zunehmend in einen Rausch und fertigten den noch punktlosen TuS regelrecht ab. Dass die Gäste spät zu zwei Anschlusstoren kam, war der einzige Schönheitsfehler aus EE-Sicht. Konstantin Tomchik schnürte einen Dreierpack.
Eversen-Sülze feiert nach dem Aufstieg den ersten Sieg und legte den Grundstein dafür vor der Pause: Jona Faller brachte die Gäste in Führung (11.), Rainer Kraatz unterlief ein Eigentor (45.). Nach dem Seitenwechsel stellte Lukas Meyer den Anschluss her (47.), letztlich glückte punktlosen Soltauern aber nicht der Ausgleich.
Kevin Gerecke, der in den vergangenen Jahren beim VfL Westercelle, dem MTV Eintracht Celle und dem Rotenburger SV Ober- und Landesligaerfahrung sammelte, ließ Düshorn/Krelingen lange an einem ersten Bezirksliga-Sieg schnuppern (17.). Die Buchholzer arbeiteten sich aber in das Spiel zurück und kamen durch Ayk Ritters noch zu einem Punktgewinn (73.).
Insgesamt finden sich die Abläufe bei den Elstorfern immer besser, die auch auf dem engen Platz sehr diszipliniert aus ihrer Dreierkette mit den beiden Schienenspielern Jonas Lancker und Claas Meier agierten. Letzterer war es auch, der einem Ball von Melvin Krolikowski nachging, vor JesBe-Keeper Marvin Burghard an die Kugel kam und vom Torhüter abgeräumt wurde. Krolikowski übernahm die Verantwortung vom Punkt und schob das Leder souverän ins rechte Eck (12.).
Anschließend ging es für den sichtlich benommenen Burghard nach dem Zusammenprall mit Meier nicht weiter, sodass Torwarttrainer Philipp Wilke den Platz zwischen den Pfosten übernehmen musste. Über die Verletzungsunterbrechung verlor Elstorf kurz ein wenig die klare Spielkontrolle und ließ die Hausherren besser in die Partie kommen. Deswegen legte der TSV zum richtigen Zeitpunkt nach: Genterczewsky gab das Spielgerät von der Grundlinie zurück auf Sam-Jeremy Siewert, der den Ball aus kurzer Distanz wuchtig unter den Querbalken feuerte (32.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elstorf die Schlagzahl wieder mehr und bediente sich nach einer guten Möglichkeit von Genterczewsky (47.) doch eines Standards für die Vorentscheidung. Kapitän Dustin Jahn beförderte einen Freistoß aus 25 Metern halbrechter Position mithilfe des Innenpfostens über die Linie (53.). Schließlich machten die Mannschaft von Trainer Michel Welke über einen schnellausgeführten Freistoß den Deckel drauf: Siewert schickte Lancker in die Spur, der herrlich für den eingewechselten Michel Ben Claasen auflegte (72.). Zumindest das Schlusswort sicherten sich kämpfende Bendestorfer durch Anton von der Lieth (83.).
Elstorf führt die Bezirksliga Lüneburg 2 damit vorerst bis zum Sonntag an, wenn Eintracht Munster, der TVJahn Schneverdingen II, der VfL Westercelle, die SG Estetal und der Buchholzer FC zumindest in der Theorie wieder an den Grün-Weißen vorbeiziehen könnten. JesBe bleibt nach den beiden Startsiegen als Tabellenvierter in einer guten Position.
JesBe-Co-Trainer Tim Dohnke: “Es war klar, dass sie uns auf dem kleinen Platz stressen werden. Wir haben alles versucht rauszuhauen, von den vorgenommenen 105 aber nur die 95 Prozent auf den Platz bekommen. Wenn wir einen oder zwei Meter zu weit weg waren, haben sie zu gute Fußballer in ihren Reihen. Auch wenn zahlreiche Spieler heute gefehlt haben, hatten wir noch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz, weswegen ich uns auf dem richtigen Weg sehe. Für ganz oben wird’s nicht reichen, wir wollen schnellstmöglich so viele Punkte sammeln, dass wir mit unten nichts zu tun haben.“
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich habe den Jungs eben gesagt, und das soll nicht arrogant klingen, dass mich das Gegentor ankotzt, weil wir abschalten und nicht voll auf Antenne sind. Im nächsten Satz habe ich ihnen gesagt, dass sie sich jetzt freuen dürfen. Wir haben gegen eine Mannschaft, die vorher beide Spiele gewonnen hat, klar mit 4:1 und verdient gewonnen. Vielleicht müssen wir auch noch mehr Tore machen, von daher bin ich mit dem Ergebnis wieder nicht so sehr aber insgesamt schon zufrieden. Wir waren heute schon variabler als in den letzten Wochen.“