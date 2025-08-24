Elbmarsch schießt Startfrust von der Seele - Estetal wieder stark

Mit einem Dreifachschlag zog der VfL Westercelle dem MTV Egestorf den Zahn: Dominik Gärtner (35., 39.) und Onur Ekinci (45.) zogen das Geschehen in nur zehn Minuten auf die Seite des Vizemeisters. Im zweiten Durchgang brachte Timothy Bischoff die Egestorfer zwar auf die Ergebnistafel, die aber nicht entscheidend in Schlagdistanz kamen.

Die SG Estetal sammelt sich schon in der Frühphase der Saison wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zusammen. Nach einer einstudierten Eckballvariante brachte Torben Schweer den Aufsteiger in Führung (8.), kurz danach legte Sommerneuzugang Peco Matthies den zweiten Treffer nach (15.). Anschließend verpasste die SGE einen deutlicheren Vorsprung, ehe die Begegnung nach der Pause hektischer wurde. Schließlich machte Tom Künzer in der Schlussphase endgültig den Deckel drauf (83.).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Ein perfekter Start – ins Wochenende und ins Spiel. Nach dem 2:0 war schon das Gefühl da: Heute lassen wir uns die drei Punkte nicht mehr nehmen. Die erste Halbzeit war insgesamt richtig gut. Wir haben uns einige schöne Kombinationen erspielt – hätten wir die Angriffe konsequenter ausgespielt, wäre sogar eine höhere Führung möglich gewesen. In der Pause haben wir uns vorgenommen, ruhiger zu bleiben und den Ball länger laufen zu lassen. Das hat nicht wirklich funktioniert – das Spiel wurde hektischer. Trotzdem hatten wir nie den Eindruck, dass Meckelfeld uns noch ernsthaft gefährden könnte. Sieben Punkte nach drei Spielen – dafür haben wir in unserer ersten Bezirksliga-Saison bis zum 11. Spieltag gebraucht."