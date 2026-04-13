Elbmarsch mit Big-Points, Nullnummer in Fleestedt

– Foto: Lennart Blömer

In der Landesliga Lüneburg der Frauen fanden vier Partien am vergangenen Wochenende statt, wobei Teams im unteren Drittel punkteten. Fleestedt erkämpfte ein 0:0 und Elbmarsch siegte im Duell der Eintracht´s. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Ein torreiches und intensives Duell lieferten sich Elbmarsch und Lüneburg. Lena Tode brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (8.), doch Isabel Schneiders drehte die Partie mit einem Doppelpack (17., 26.). Nach der Pause schlug Elbmarsch zurück: Tode (59.) und Jessica Hilmer (60.) sorgten innerhalb kürzester Zeit für die Wende. Am Ende sicherte sich Elbmarsch einen umkämpften 3:2-Erfolg. Big Points für Elbmarsch, während Lüneburg wohl aus dem Titelrennen ausschied.

Ahlerstedt/Ottendorf II setzte sich auswärts souverän durch. Isabell Egloff brachte ihr Team in der 31. Minute in Führung, ehe Lea-Sophie Höft in der 75. Minute für die Entscheidung sorgte. A/O II holte nun drei Siege in Serie und sprang auf Platz vier.

Der TSV Stelle feierte einen späten, aber wichtigen Heimsieg. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Remis aus, ehe Anika Prüfer in der 81. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Stelle hat nun fünf Punkte Vorsprung auf VSV, das seit vier Spielen keinen Punkt mehr holte.