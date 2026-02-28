Elbetal setzt auf Kontinuität

– Foto: Angelo Wiesner

Die SG Elbetal geht den eingeschlagenen Weg weiter: Trainer Sascha Cellarius hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit auch in der Saison 2026/2027 an der Seitenlinie. Zugleich hat nach Vereinsangaben nahezu der komplette Kader der ersten und zweiten Mannschaft seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Zwar seien einzelne Personalien noch offen und wollten sich laut Klub „etwas Bedenkzeit“ erbitten – am grundsätzlichen Kurs ändert das jedoch nichts. Die Botschaft aus dem Elbetal ist klar: Das Gerüst steht, der Verein setzt auf Loyalität und Zusammenhalt, und die Planungen für die neue Saison laufen mit einem stabilen Stamm im Rücken.