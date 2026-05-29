Elbergen macht’s entspannt, Darme macht’s spektakulär

Traumtor, Wechselfehler und ein Liveticker mit Feierabendmodus: Concordia Emsbüren/Elbergen III gewinnt bei SuS Darme II mit 2:1. Und irgendwo zwischen „entspannter Kick“ und Gelb-Rot lag dann doch noch ein bisschen Kreisklassenpoesie.

Nach einer guten halben Stunde verlor Darme II nach einem langen Schlag das entscheidende Kopfballduell im Mittelfeld und plötzlich ging alles ganz schnell. Der erste Versuch der Gäste scheiterte noch an Poggemann, doch Justin Tautfest stand dort, wo Stürmer eben stehen müssen: goldrichtig. Aus rund zehn Metern schob er zum 0:1 ein und markierte damit bereits seinen neunten Saisontreffer.

Es war einer dieser Abende, an denen der Fußball erstmal gemütlich die Schuhe schnürt. Viel Tempo? Nicht unbedingt. Viel Schönheit? Stellenweise schon. Vor allem dann, wenn der Ball mal den Boden verließ.

Kurz vor der Pause wurde es dann kurzzeitig kurios. Bei den Gästen sorgte ein Wechselfehler für Gelb gegen Phillipp Feld. Kreisklassenfußball bleibt eben auch Organisationssport.

„Das ist heute ein entspannter Kick“

Die vielleicht ehrlichste Spielanalyse des Abends kam ausgerechnet mitten aus dem Liveticker. In Minute 63 notierte Frank Schmitz trocken: „Das ist heute ein entspannter Kick.“ Wahrscheinlich saß irgendwo am Spielfeldrand jemand mit Bratwurst und nickte zustimmend.

Kurz zuvor hatte Bennett Nunes Martins allerdings gezeigt, dass entspannter Fußball trotzdem weh tun kann. Über die rechte Seite setzte er sich zu einfach gegen den eingewechselten Wissing durch und traf aus spitzem Winkel trocken ins kurze Eck - 0:2.

Darme II brauchte danach einen besonderen Moment. Und bekam ihn.

Ritter trifft aus 26 Metern und plötzlich lebt das Ding nochmal

In der 81. Minute nahm Florian Ritter Maß. Distanzschuss aus 26 Metern. Traumtor. Mehr Beschreibung brauchte dieser Treffer vermutlich nicht einmal im Liveticker.

Für ein kleines Schlussfeuerwerk reichte es trotzdem nicht mehr. Stattdessen kassierte Jan Feldmann in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot wegen Unsportlichkeit, ehe Schmitz den Abend schließlich mit dem Abpfiff beendete.

Und so blieb unter dem Strich genau das, was der Liveticker über weite Strecken versprach: ein entspannter Kick, mit einem echten Sonntagsschuss als Zugabe.