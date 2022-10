Elber, Pizarro, Mölders & Co. – Alle Infos zum Legendenspiel FC Bayern vs. TSV 1860 München Erlös wird gespendet

München – TSV 1860 München gegen den FC Bayern München – dieses Duell gab es zuletzt im DFB-Pokal in der Saison 2007/2008. Damals konnte der Rekordmeister die Begegnung nach Verlängerung mit 1:0 für sich entscheiden. Jetzt wird es ein weiteres Spiel zwischen den beiden Stadtrivalen geben.

FC Bayern München gegen TSV 1860 München: Wann und wo wird das Spiel ausgetragen?

Das „Legendenspiel“ wird am 23. Oktober um 14.30 Uhr im Olympiastadion angepfiffen. Gespielt werden aber nicht 90, sondern 70 Minuten – aufgeteilt in zwei Halbzeiten. Bereits ab 10.00 Uhr gibt es auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark ein Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball. Der Anlass dieser Begegnung ist das 50-jährige Jubiläum des Olympiastadions.

Das ist der Kader des FC Bayern München für das Legendenspiel

Der Kader des FC Bayern München kann sich sehen lassen: Champions-League-Sieger, Deutsche Meister und Weltmeister laufen für die Roten am Sonntagnachmittag auf. Zugesagt haben bisher:

Tor: Jörg Butt, Bernd Dreher, Harald Dax

Abwehr: Diego Contento, Martin Demichelis, Klaus Augenthaler, Hans Pflügler, Daniel van Buyten, Samuel Kuffour, Thomas Linke, Michael Tarnat, Stefan Buck

Mittelfeld: Christian Nerlinger, Markus Schupp, Michael Sternkopf, Andreas Ottl, Zvjezdan Misimovic

Sturm: Ivica Olic, Claudio Pizarro, Giovane Elber, Paulo Sérgio, Marcel Witeczek

Der Kader blickt gemeinsam auf über 4.200 Pflichtspiele für die Roten zurück, in denen die Spieler knapp 1.100 Scorerpunkte sammeln konnten. Die Ex-Profis wissen also, wie man Tore schießt - auch wenn viele ihre Karriere schon lange beendet haben. Der Älteste im Bunde ist Klaus Augenthaler - seine letzte Bundesligapartie bestritt er in der Saison 1990/1991.

Das ist der Kader des TSV 1860 München für das Legendenspiel

Bei den Löwen laufen auch absolute Vereinslegenden auf. In den blau-weißen Trikots spielen im Olympiastadion am 23.10 folgende Spieler:

Tor: Michael Hofmann, Manuel Baum

Abwehr: Marco Kurz, Torben Hoffmann, Dennis Polak, Benjamin Schwarz, Francesco de Lima Rodnei, Gerald Vanenburg,