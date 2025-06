EL-Quali Auslosung am 17. Juni 2025

An der ersten Qualifikationsrunde nehmen die Pokalsieger bzw. deren Nachrücker aus den Landesverbänden auf den Plätzen 17 bis 33 der UEFA-Fünfjahreswertung teil. Insgesamt werden 34 Teams in dieser Runde ausgelost, die in Hin- und Rückspiel (10. und 17. Juli 2025) um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Die Verlierer wechseln in die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.