El Ouriachi verstärkt den SC Oberhausen Der SC Oberhausen rüstet weiter auf für die kommende Spielzeit. Für das Mittelfeld konnte der Bezirksligist nun einen weiteren Spieler überzeugen. von Tristan Benten · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

El Ouriachi wechselt zum SC Oberhausen – Foto: MG

Nach einer soliden Bezirksliga-Saison arbeiten die Verantwortlichen des SC Oberhausen intensiv an dem Kader für die kommende Spielzeit. Mit Mertcan Kaya, Batuhan Cetinkaya und Maximilian Hasshoff konnte der SC bereits drei Zugänge vorstellen - nun folgt mit Abdelmalik El Ouriachi ein weiterer Transfer.

Höherklassige Erfahrung Der Mittelfeldakteur kommt vom Mülheimer SV, bei dem er in der vergangenen Spielzeit aufgrund von Verletzungen auf nur drei Einsätze kam. Mit 30 Jahren gehört der Zugang zu den erfahrenen Spielern bei seinem neuen Klub. Bei der DJK Blau-Weiß Mintard konnte er zudem schon Landesliga-Erfahrungen sammeln. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins sagte El Ouriachi folgendes zu seinem Transfer: "Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich ein sehr gutes Gespräch mit den Verantwortlichen und David hatte, den ich bereits seit längerer Zeit kenne. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Verein in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen wird." Er fügte noch hinzu: "Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen und gemeinsam mit der Mannschaft die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Möllmann als wichtiger Faktor Doch nicht nur El Ouriachi freut sich über den Transfer. "Abdelmalik wird uns unglaublich gut tun. Er verfügt über pure Erfahrung und ist flexibel einsetzbar. Mit seiner Persönlichkeit wird er gerade für unsere jungen Spieler wichtig sein. Er soll eine gute Rolle einnehmen und den einen oder anderen Spieler mit Rat und Tat unterstützen – auf und neben dem Platz", äußerte der SC-Sportchef Kilian Lang. Ein wichtiger Bestandteil der Verhandlungen und der Entscheidung des Zugangs war Oberhausens Kapitän David Möllmann, der einen engen Kontakt zum 30-Jährigen pflegt.