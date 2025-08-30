El Morabiti glänzt beim Mertener Auftaktsieg gegen Bornheim

Der SSV Merten ist mit einem klaren Statement in die neue Saison gestartet. Vor 700 Zuschauern setzte sich der Vizemeister der Vorsaison im Derby gegen Aufsteiger SSV Bornheim verdient mit 3:0 durch. Matchwinner war Bilal El Morabiti, der alle drei Treffer erzielte.

„Die ersten zehn Minuten hat man auch bei uns eine gewisse Nervosität gemerkt. Das hat mir nicht gefallen. Wir waren nicht griffig in den Zweikämpfen“, erklärte Mertens Trainer Bünyamin Kilic nach dem Schlusspfiff. Bornheim agierte in der Anfangsphase mutig mit langen Bällen und hätte beinahe die Führung erzielt. „Julio Molongua kam fast freistehend aus sechs oder sieben Meter vorm Tor zum Abschluss und wurde dann sensationell von Mo Rabia zur Ecke geblockt. Der Ball wäre mit Sicherheit drin gewesen. Da waren wir dann wach. Das war so ein Wachrüttler.“

Danach fand Merten seinen Rhythmus. Nach einer Eckballvariante erzielte El Morabiti in der 25. Minute das 1:0. „Das war dann nicht der Dosenöffner, sondern der Brustlöser. Dann waren wir sehr agil, sehr griffig, sehr kommunikativ. Sehr viel auch ohne Ball unterwegs. Wir hatten ein gutes Positionsspiel. Dann war das so eine Phase, wie ich es mir schon eher vorgestellt habe.“ Bornheim eine Halbzeit nur zu zehnt Kurz vor der Pause wurde Bornheim durch eine Gelb-Rote Karte gegen Atemlefeh Morfaw geschwächt. Mit dem Pausenpfiff erhöhte erneut El Morabiti sehenswert auf 2:0. Direkt nach dem Seitenwechsel machte der Angreifer mit seinem dritten Treffer alles klar. „Ein super Pass von Samir Malaab: Von rechts mit seinem linken Fuß auf den zweiten Pfosten. El Morabiti nimmt den Ball an, schiebt ihn rein ins lange Eck“, schwärmte Kilic.

– Foto: Boris Hempel