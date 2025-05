El Mimouni übernimmt beim 1. FC Lintfort

Mo El Mimouni übernimmt den 1. FC Lintfort. – Foto: Sascha Köppen

Die Früchte seiner Arbeit durfte Mohamed El Mimouni beim FC Kosova nicht mehr ernten. Doch der überraschende Rauswurf beim Landesligisten fünf Spieltage vor Saisonschluss hat dem Trainer nicht den Spaß an seinem Hobby genommen. Bei dem in der Landesliga, Gruppe 2 angesiedelten 1.FC Lintfort nimmt El Mimouni ab dem 1. Juli eine neue sportliche Herausforderung an.

El Mimouni spricht von "Bombenjahr" „Ich hatte ja ein Bombenjahr beim 1.FC Kosova. 98 Prozent der Zeit dort waren super. Von daher hatte ich jetzt auch die Energie, mich gleich wieder auf ein neue Aufgabe einzulassen“, sagte der 41-Jährige. Dass seine unmittelbare sportliche Zukunft nach dem Aus in Benrath nicht in Düsseldorf liegen würde, stand für den Familienvater schnell fest. „Mir war sofort klar, dass ich hier raus muss aus dem Kreis“, so El Mimouni.

Und an Optionen mangelte es nicht. Diverse Klubs meldeten sich bei dem Coach, der Kosova als Aufsteiger sofort in die Landesliga-Spitzengruppe führte und davor auch schon dem MSV Düsseldorf zum Aufstieg in die Oberliga verholfen hatte. Doch die Gespräche mit zwei Mittelrhein- und einem Westfalenligisten führten nicht zum Ziel. Bessere Argumente hatten da der 1.FC Lintfort und dessen Sportlicher Leiter Leslie Rume. „Sie haben ein junges Vorstandsteam, eine kompetente sportliche Leitung und eine Anlage, die ich im Amateurbereich so noch nirgendwo gesehen habe. „Es gibt mehrere Trainingsplätze, ich glaube 15 Kabinen und dann auch noch Kleinspielfelder mit Flutlicht. Da kommt selbst Ratingen 04/19 nicht heran, was die Infrastruktur angeht“, sagt El Mimouni. Neue Aufgabe scheint wie für ihn gemacht