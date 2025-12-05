El Halimi wehrt ab: „Die Liga ist so spannend wie nie“

In der Vorwoche kehrten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) durch einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SV Sonsbeck mit nunmehr 24 Punkten in die Erfolgsspur zurück, doch auch nach dem Sprung auf den vierten Tabellenplatz bleibt SFB-Cheftrainer Salah El Halimi weiterhin vorsichtig: „Die Liga ist so spannend und eng wie noch nie, und die Leistungsdichte ist enorm hoch. Das beweisen jede Woche die verrückten Ergebnisse, denn jeder kann jeden schlagen.“
Damit hat er Recht, denn die Tabelle wurde nach den zwei Nachholspielen unter der Woche begradigt: Durch den 2:0-Sieg des 1. FC Kleve beim FC Büderich rückten die Klever mit 18 Punkten auf den ersten Abstiegsplatz vor, der Abstand zum Sechsten SC St. Tönis beträgt vor dem 16. und vorletzten Hinrunden-Spieltag lediglich drei Punkte, sodass 13 Mannschaften vor der Winterpause in den Abstiegskampf verwickelt sind.
Auch der SV Biemenhorst als abgeschlagenes Schlusslicht schöpft vor dem Duell gegen die Sportfreunde neue Hoffnung – und das macht die Herausforderung für die Baumberger nicht einfacher (Freitag, 20 Uhr, Intersport-Pieron-Arena). Die Kontrahenten eröffnen den Spieltag, der für alle Teams von großer Bedeutung sein dürfte. Der Bocholter Stadtteilklub steckt voller Überraschungen – nach einem verheißungsvollen Saisonstart erlaubten sich die Rot-Weißen sechs Niederlagen in Serie. Demzufolge löste Jürgen Stratmann nach dem elften Spieltag Daniel Beine als Übungsleiter ab und feierte mit der abwehrschwächsten Truppe der Liga (49 Gegentreffer) zuletzt zwei beachtliche Teilerfolge.
Die SFB sind insofern vor der weitesten Anreise mit mehr als 100 Kilometern gewarnt. „Es ist absolute Vorsicht geboten, denn der Gegner hat sich wieder gefangen. Wir müssen unsere Aufgabe erneut mit allerhöchster Konzentration, einem herausragenden Gegenpressing und einer perfekten Restverteidigung angehen und bis zum Ende erledigen. Für unseren Aufwand mit der etwa zweistündigen Anfahrt sowie dem zu erwartenden Kampfspiel wollen wir uns letztendlich belohnen“, kommentiert El Halimi, der diesmal das Freitagabendspiel gegen einen unbequemen Gastgeber in Anbetracht der Konstellation unbedingt gewinnen möchte: „Beim 1:5 in Jüchen hatten wir einen rabenschwarzen Abend, doch diesmal werden wir anders auftreten. Wir kennen die hitzige Atmosphäre aus der Vorsaison, als wir in der Nachspielzeit noch das 1:1 kassierten.“
Den Treffer erzielte damals der eminent gefährliche Luca Puhe, der auch in der Vorwoche in Jüchen das 2:2 in der Extra-Time markierte. Der 23-Jährige ist mit elf Einschüssen der zweitbeste Schütze der Liga und aufgrund seiner Schnelligkeit und der Tempodribblings nur schwer in den Griff zu bekommen.
Die Sportfreunde können derweil auch wieder auf ihren Top-Stürmer Robin Schnadt zurückgreifen, der gegen Sonsbeck erstmals in der Startelf stand und über 77 Minuten ohne Komplikationen mitwirken konnte – er bereitete zudem das 2:1 von Shoyo Akaogi mustergültig vor. „Wir haben seinen Einsatz riskiert, der sich definitiv bezahlt gemacht hat. Robin hat großartig nach hinten gearbeitet, war immer anspielbar und aufgrund seiner Kopfballstärke bei den Standards für und gegen den Ball für uns äußerst wichtig. Außerdem ergänzt er sich perfekt mit Farhan Ghaznawi“, befindet der SFB-Coach, der auch wieder den zuletzt gesperrten Kapitän Louis Klotz einsetzen darf.
Allerdings ist der Einsatz von Routinier Daniel Schwabke wegen muskulärer Probleme nahezu ausgeschlossen. Für ihn rückt der zuverlässige Thorsten Pyka zwischen die Pfosten, während Mats Majohr aus der U19 auf der Bank seinen Platz einnehmen wird. Die Sportfreunde gehen tabellarisch als Favorit in die Partie – doch die Rolle lehnt El Halimi angesichts der Unwägbarkeiten kategorisch ab. „Für uns ist es eines der wichtigsten Saisonspiele, das uns im Erfolgsfall weiteres Polster verschafft.“