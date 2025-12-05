El Halimi wehrt ab: „Die Liga ist so spannend wie nie“

Den Treffer erzielte damals der eminent gefährliche Luca Puhe, der auch in der Vorwoche in Jüchen das 2:2 in der Extra-Time markierte. Der 23-Jährige ist mit elf Einschüssen der zweitbeste Schütze der Liga und aufgrund seiner Schnelligkeit und der Tempodribblings nur schwer in den Griff zu bekommen.

Die Sportfreunde können derweil auch wieder auf ihren Top-Stürmer Robin Schnadt zurückgreifen, der gegen Sonsbeck erstmals in der Startelf stand und über 77 Minuten ohne Komplikationen mitwirken konnte – er bereitete zudem das 2:1 von Shoyo Akaogi mustergültig vor. „Wir haben seinen Einsatz riskiert, der sich definitiv bezahlt gemacht hat. Robin hat großartig nach hinten gearbeitet, war immer anspielbar und aufgrund seiner Kopfballstärke bei den Standards für und gegen den Ball für uns äußerst wichtig. Außerdem ergänzt er sich perfekt mit Farhan Ghaznawi“, befindet der SFB-Coach, der auch wieder den zuletzt gesperrten Kapitän Louis Klotz einsetzen darf.

Allerdings ist der Einsatz von Routinier Daniel Schwabke wegen muskulärer Probleme nahezu ausgeschlossen. Für ihn rückt der zuverlässige Thorsten Pyka zwischen die Pfosten, während Mats Majohr aus der U19 auf der Bank seinen Platz einnehmen wird. Die Sportfreunde gehen tabellarisch als Favorit in die Partie – doch die Rolle lehnt El Halimi angesichts der Unwägbarkeiten kategorisch ab. „Für uns ist es eines der wichtigsten Saisonspiele, das uns im Erfolgsfall weiteres Polster verschafft.“