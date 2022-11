Salah El Halimi weiß, was seine Mannschaft gegen Ratingen 04/19 erwartet. – Foto: Marcel Eichholz

El Halimi warnt vor Ratingens Offensive Der Trainer der Sportfreunde Baumberg zählt den nächsten Gegner – Ratingen 04/19 – zu den absoluten Top-Teams in der Fußball-Oberliga. Nach drei Siegen in Serie gehen er und sein Team aber mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung.

Als Ratingen 04/19 vor rund zwei Monaten den 1. FC Monheim im Rheinstadion mit 5:2 in die Knie zwang, war auch Salah El Halimi vor Ort. Und was der Trainer der Sportfreunde Baumberg vom Team aus Ratingen sah, imponierte ihm nachhaltig. „Sie verfügen über eine brutale Offensivkraft. Wenn wir sie ins Rollen kommen lassen, wird es sehr schwierig für uns“, sagt der 46-Jährige vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei 04/19. Anstoß in Ratingen ist am Sonntag um 15 Uhr.

Mit 38 Toren stellen die derzeit drittplatzierten Hausherren den stärksten Angriff der Oberliga Niederrhein. Die offensive Last des Teams von Coach Martin Hasenpflug wird dabei auf vielen Schultern getragen: Gleich sieben Spieler haben bereits drei oder mehr Tore erzielt. „Samed Yesil, Moses Lamidi, Tim Potzler oder auch Leonard Bajraktari würden bei wahrscheinlich jeder anderen Mannschaft in dieser Liga von Anfang an spielen. Ratingen kann sich aber den Luxus leisten, solche Leute von der Bank zu bringen. Das zeigt, wie viel Qualität im Kader steckt. Sie sind auf allen Positionen doppelt besetzt“, betont El Halimi. Gleichwohl der Trainer der Sportfreunde über die Stärken der Ratinger bestens informiert ist, rechnet er sich bei einem der Top-Teams der Liga Zählbares aus. „Wenn wir die Offensive gebändigt bekommen, haben wir eine Chance. Wir können auch dort punkten, müssen aber effektiv sein“, sagt er. Sein Team hat zwar erst fünf Auswärtszähler in dieser Spielzeit gesammelt, doch der Trend gehe in die richtige Richtung. „Dass wir zu Beginn wenig auf fremden Plätzen geholt haben, ist natürlich auch der Gegnerstärke geschuldet gewesen. Jetzt aber haben wir drei Spiele in Serie gewonnen, darunter auch auswärts in Kray. Diesen Aufwind wollen wir mitnehmen.“