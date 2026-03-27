El Halimi über Ratingen: "Wenn der Motor läuft, ist das Formel 1“

Das angesprochene letzte Spiel von 04/19 brachte nach einem 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg in der Nachspielzeit durch Rexhas zweiten Treffer beim VfL Jüchen. Der erst spät ins Spiel gekommenen Joker, der auch schon im Heimspiel gegen den SV Sonsbeck das entscheidende 3:2 geschossen hatte, hat laut Apfeld „eine Torquote in dieser Trainingswoche, die er die ganze Saison noch nicht hatte. Man hat das Gefühl, da geht jeder Ball rein“. Dabei war Rexha nur in der Hälfte der 24 Saisonspiele ein Startelfspieler bei 04/19 und kam ja auch in Jüchen von der Bank. „Das hängt immer davon ab, welchen Spielertypen wir auf dem Platz haben wollen“, erklärt sein Trainer und ergänzt: „Er hatte schon in den vergangenen 14 Tagen eine gute Trainingsleistung, die er jetzt nach seinen zwei Toren noch einmal gesteigert hat. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Freitag startet, recht hoch.“