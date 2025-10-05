El Halimi: „Das sieht jeder aus jeder Situation anders“

In sieben Spielen dieser Saison der Oberliga hat Emre Demircan sieben Tore für Ratingen 04/19 erzielt, vier davon per Elfmeter. Logisch, dass der Spielmacher seine Bilanz gerne ausgebaut hätte, doch einen Einsatz im achten Spiel, der Partie bei den Sportfreunden Baumberg am Tag der Deutschen Einheit, verhinderte eine im Training erlittene Oberschenkelzerrung. „Schade – es gibt bestimmt heute wieder einen Elfmeter“, sagte Demircan vor dem Anpfiff.

Ratingens Cheftrainer Damian Apfeld sagte später: „Die Situation, die zum Siegtor führt, haben wir anders wahrgenommen. Wir haben mit einem Freistoß für uns gerechnet und waren überrascht, dass es Elfmeter für Baumberg gibt.“ Sein Gegenüber, Salah El Halimi, befand: „Das Foul sieht jeder aus jeder Situation anders. Farhan holt aus, wird getroffen, die Schiedsrichterin pfeift Elfmeter.“

Der 28-Jährige behielt recht – nur gab es den Strafstoß für die Gastgeber, und die nutzten ihn durch Kapitän Louis Klotz zum 1:0 kurz vor der Pause, was letztendlich auch den Endstand bedeutete. Die Szene, die zum spielentscheidenden Treffer führte, wäre in der Bundesliga sicher vom Videoassistenten gecheckt und später an einigen Stammtischen diskutiert worden – in der Oberliga handelt es sich um eine Tatsachenentscheidung von Schiedsrichterin Sandra Nicole Gasch. Einen weiten Einwurf in den Ratinger Strafraum hatten die SFB verlängert, den zweiten Ball wollte 04/19-Stürmer Ali Hassan Hammoud klären, Baumbergs Angreifer Farhan Ghaznawi selbigen aufs Tor befördern, und nach einer Kollision der beiden Akteure an den jeweiligen Beinen gab es den Elfmeter.

Der SFB-Chefcoach empfand die Entscheidung augenscheinlich in Summe als gerecht, hatte er doch noch zwei weitere Szenen gesehen, in denen sein Team einen Strafstoß hätte bekommen können: „Vor allem die dritte Aktion ist für mich der klarste Elfmeter“, sagte El Halimi über die Szene in der 85. Minute, als Timo Hölscher gegen Almedin Gusic im Strafraum zu Boden ging: „Timo wird da vor dem Tor klar umgerissen.“

So oder so – sein Team hatte sich den Sieg verdient und auch aus dem Spiel heraus noch eine Top-Chance gehabt: André Mandt zog aus der zweiten Reihe ab, 04/19-Torwart Marvin Gomoluch lenkte das Geschoss aber mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten, den Nachschuss setzte Hölscher drüber (51. Minute). „Das war die beste Chance im gesamten Spiel“, fand El Halimi.

Denn insgesamt hatten beide Trainer eine chancenarme und – wohlwollend – bedachte bis – eher – zerfahrene Partie gesehen, die „für die Zuschauer kein schönes Spiel“ war, wie der SFB-Coach treffend bemerkte, seinem Team aber ein Lob aussprach: „Wir haben Ratingen so gut angelaufen, dass es relativ wenig wusste, was es machen sollte. Die Jungs haben das taktisch überragend gemacht und gegen den Tabellenführer und die Tormaschine der Liga nur eine einzige Chance zugelassen. Da ziehe ich den Hut vor meiner Mannschaft, wie sie es taktisch und spielerisch gelöst hat.“ Da er kurzfristig auf Robin Hömig und Baris Sarikaya hatte verzichten müssen, lobte El Halimi zudem die „Jungs, diereingekommen sind, wie Farhan oder Berkan Kurt“.

"Diese Auswärtsniederlage wirft uns deshalb auch nicht um"

Auch Apfeld hatte kurzfristig umdisponieren müssen, neben Demircan fielen Cem Sabanci und am Morgen noch Abwehrchef Phil Spillmann aus. Der hatte eigentlich in der Startelf stehen sollen, stattdessen musste Gusic ran, obwohl er die ganze Woche nicht trainiert hatte. „Von daher wussten wir, dass es nur darum geht, hier irgendwie zu punkten“, sagte Apfeld, der mit dem Vortrag seiner Mannschaft nicht unzufrieden war, ob des Ergebnisses aber naturgemäß „nicht so gut gelaunt“ war.

Dazu trug auch bei, dass Hammouds Kopfballtreffer zum vermeintlichen 1:1 wegen einer Abseitsstellung einkassiert wurde. „Das wird dann so gewesen sein“, sagte Apfeld lakonisch – auch hier gibt es in der Oberliga nun einmal keinen Videobeweis. Insgesamt fand der 04/19-Trainer: „Ich finde nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren oder die bessere. Wir wussten um die Kaderstärke der Baumberger – das ist oberstes Regal in der Oberliga. Diese Auswärtsniederlage wirft uns deshalb auch nicht um.“

Am Freitag kommt der SV Sonsbeck zum Topspiel der Liga ins Ratinger Stadion, am Sonntag fahren die SFB zum Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden. Während 04/19 hofft, dass Demircan dann wieder dabei ist, wissen die Baumberger, dass sie auf Torjäger Robin Schnadt noch länger verzichten müssen: „Er ist weitere drei Wochen krankgeschrieben und wird erst Anfang November wieder mit dem Lauftraining anfangen“, sagte El Halimi, der so erst „Mitte, Ende November“ wieder mit Schnadt rechnen kann.