El Halimi bleibt bei den SFB, Yamashita kommt zu ihnen

Salah El Halimi ist bei den Sportfreunden Baumberg nicht wegzudenken. Zunächst als Spieler aktiv, interessierte er sich auch zunehmend für den Trainerposten und war zum Ende seiner aktiven Karriere nicht nur Spieler in der zweiten Mannschaft, sondern auch schon Co-Trainer des Oberliga-Teams. Zur folgenden Spielzeit übernahm er 2014 die erste Mannschaft in Hauptverantwortung und steht seitdem ununterbrochen an der Seitenlinie der Sportfreunde – und so bleibt es auch.
Wie der Verein mitteilt, haben El Halimi und das Trainerteam ihre Verträge verlängert. El Halimi wird weiterhin mit seinen Co-Trainern Mo Rifi und Mesut Cömez die sportliche Verantwortung tragen. Auch Athletiktrainer Sebastian Handke bleibt dem Verein erhalten. Damit setzten die Sportfreunde weiter auf Kontinuität und honorieren die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Getrennt hatten sich die SFB von Torwart-Trainer Marco Arges, für ihn hatten sie unlängst Ex-Profi André Maczkowiak verpflichtet.
El Halimi formte die Baumberger in den zurückliegenden Jahren zu einer Spitzenmannschaft der Oberliga. Einstellige Tabellenplätze waren an der Tagesordnung, der Höhepunkt sicherlich der Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2023/24. Aus vielerlei Gründen verzichtete der Verein damals auf den Aufstieg in die Regionalliga West und hatte in der nächsten Saison mit den Folgen eines größeren Umbruchs zu kämpfen. Zuletzt beendeten die SFB eine für sie schwierige Spielzeit letztlich auf Rang neun.
"Ich freue mich sehr, dass das erfolgreiche Trainerteam seine Arbeit bei den Sportfreunden Baumberg fortsetzen wird“, sagt der erste Vorsitzende Jürgen Schick via Vereinsmedien. Er ergänzt: „Salah geht – mit einer kurzen Unterbrechung – in seine zwölfte Saison als Cheftrainer. Wir waren in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich, unter anderem mit dem Erreichen des DFB-Pokals und der Meisterschaft in der Oberliga. Salah passt zu den Sportfreunden, wie die Sportfreunde Baumberg zu Salah passen. Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen erlebt. Wir sind eine Familie, die auch dann zusammenhält, wenn es einmal nicht so gut läuft. Der Erfolg gibt uns Recht.“
Besonders wichtig ist dem Verein zu betonen, wie groß das Vertrauen in Halimi ist. "Nach zwei Spielzeiten als Co-Trainer übernahm er 2014 die Verantwortung als Cheftrainer und steht seitdem an der Seitenlinie der Sportfreunde Baumberg. Eine derart lange Amtszeit bei einem einzigen Klub ist im heutigen Fußball selten geworden. Sie unterstreicht nicht nur das große Vertrauen, das die Sportfreunde Baumberg ihrem Trainer entgegenbringen, sondern auch die enge Verbundenheit von Salah El Halimi mit dem Verein. Kaum jemand verkörpert die Sportfreunde Baumberg so sehr wie er – und umgekehrt", heißt es von Vereinsseite.
Das Trainerteam kann sich zudem auf weitere Verstärkung für die SFB-Offensive freuen: Hiroto Yamashita. Der 26-jährige Japaner ist im Angriff flexibel einsetzbar. Zuletzt stand der Mittelstürmer bei den Sportfreunden Düren unter Vertrag, zuvor sammelte er unter anderem Spielpraxis beim FC Ismaning. Mit seiner Dynamik, seinem Fleiß und seiner internationalen Erfahrung soll Yamashita neue Impulse im Offensivspiel der Sportfreunde setzen.
„Mit Hiroto Yamashita gewinnen wir einen vielseitigen Spieler, der sowohl im Sturmzentrum als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann. Er hat uns im Training überzeugt und bringt mit seiner Spielweise ein anderes Stürmerprofil mit, als wir es bisher im Kader haben“, urteilt El Halimi über den 1,71-Meter-Mann. Der Cheftrainer ergänzt: „Hiroto überzeugt durch seine Dynamik, sein gutes Tempo und seine intelligenten Tiefenläufe. Darüber hinaus arbeitet er sehr intensiv gegen den Ball, läuft Gegner konsequent an und bringt trotz seiner Größe eine starke Zweikampfführung mit. Mit seinem Profil wird er unserem Spiel zusätzliche Flexibilität und Intensität verleihen.“