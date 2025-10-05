El Boudihis Reise in die Vergangenheit

Das Nahziel ist erreicht. Gleichwohl benötigte der 1. FC Wülfrath nach zunächst torlosen 90 Spielminuten schon das mit 3:2 gewonnene Elfmeter-Schießen, um beim Bezirksligisten Cronenberger SC in die nächste Kreispokalrunde einzuziehen. Nur, hätten Daniel Ivezic, Florian Schikowski oder Nico Köhler ihre Möglichkeiten genutzt, die Gäste wären nach getaner Arbeit bereits früher nach Hause gefahren. „Das war ein typischer Pokalfight. Der klassentiefere Gegner hat sich richtig reingehängt. Meinen Jungs konnte ich den Willen nicht absprechen. Die klaren Torchancen waren da, aber wieder einmal hatten wir Probleme mit deren Verwertung. Am Ende zählt nur das Weiterkommen“, fasste Chefcoach Joscha Weber zusammen. Im Strafstoß-Schießen parierte Torhüter Mika Mrstik einen Versuch. Aufseiten des FCW trafen zunächst Florian Schikowski und Arman Corovic, ehe Youssef El Boudihi den entscheidenden Elfer verwandelte.

Stichwort Youssef El Boudihi. Seit September zählt „Youp“ zu den festen Größen in Wülfraths Landesligakader. Der heute 31-Jährige genoss seine fußballerische Ausbildung beim KFC Uerdingen, trug dann im zweiten A-Juniorenjahr das Trikot der SG Unterrath. Hier schließt sich in gewisser Hinsicht der Kreis, tritt der August-Zugang doch am Sonntag mit seinem Team um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Franz-Rennefeld-Weg bei der SGU an. Dort arbeitete El Boudihi in der Saison 2017/18 auch schon einmal als Co-Trainer der A-Junioren. Die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte also.

Die SGU verließ der 18-jährige „Youp“ seinerzeit in Richtung TuRU 80 II. Weiter ging es zum Wuppertaler SV II, DSC 99, SSVg Heiligenhaus (alle Landesliga) und später zum Bezirksligisten TVD Velbert. Beim TVD ging es 2018 zunächst hoch in die Landesliga und ein Jahr darauf gleich weiter in die Oberliga. Sozusagen ein „Doppelaufstieg“ für den technisch versierten Mittelfeldspieler, den neben seiner höherklassigen Erfahrung auch Spielübersicht und Passsicherheit auszeichnen.

Aufstieg Nummer drei, ebenfalls in die Oberliga, folgte 2022 beim MSV Düsseldorf. Nach einer Saison beim Landesligisten Rather SV ging die Reise weiter zum 1. FC Monheim. Dort feierte El Boudihi im Frühsommer 2024 seinen vierten Aufstieg – gemeinsam mit seinem auch heutigen Teamkollegen Florian Schikowski. Dem Oberligajahr in Monheim (25 Einsätze, vier Tore) folgte in diesem Juni das Kurz-Gastspiel bei der DJK Gnadental. „Das hat aber nicht funktioniert. Gerade in die Landesliga aufgestiegen, fehlte es bei der DJK zu diesem Zeitpunkt irgendwie an der sportlichen Perspektive“, so El Boudihi.

El Boudihi: "Müssen weiter geduldig bleiben"

Das Angebot des 1. FC Wülfrath kam da gerade recht. „Die dort vor Saisonbeginn ausgegebenen Ziele stimmen mit meinen sportlichen Ambitionen überein. Selbst wenn die Resultate noch nicht stimmen, sind hier alle mit Überzeugung und großem Willen bei der Sache. Wir müssen weiter geduldig bleiben und unsere Torchancen konsequenter nutzen. Dann stellt sich auch der Erfolg ein. Am besten schon in Unterrath, wo es auf und neben dem Platz schon mal emotional zugehen kann“, weiß El Boudihi.

Joscha Weber, der auf den verletzten Mittelfeldspieler Tom Paß verzichten muss, fügt hinzu: „Eine unangenehme, nicht einfach zu lösende Aufgabe. Da sind nicht nur unsere fußballerischen Qualitäten, sondern in erster Linie Kampfgeist und Behauptungswille gefragt. Wir sind zwar Liganeuling, haben aber trotzdem den Anspruch, das Spiel gewinnen zu wollen.“