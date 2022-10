Ekwueme schießt Burgweinting aus der Abstiegszone und Illkofen hinein In einem sehr fairen Nachholspiel landete der SVB den dritten Sieg

Am Mittwochabend fand in der Kreisliga 1 das Nachholspiel zwischen dem SV Burgweinting und der SpVgg Illkofen statt. Die Hausherren landeten den dritten Sieg und rangieren aufgrund des direkten Vergleichs mit Walhalla und Illkofen (alle elf Punkte) auf dem Nichtabstiegsrang elf. Illkofen hingegen fiel auf einen direkten Abstiegsrang zurück. Paschal Ekwueme schoss Burgweinting mit einem Dreierpack (16./52./66.) mit 3:0 in Front, bevor Illkofen durch Marvin Strauß (70.) und Stephan Brüderlein (73) auf 2:3 verkürzen konnte. In der Nachspielzeit machte aber David Ezeibe mit dem 4:2-Endstand alles klar.