Ekstase pur! Schwabenritter sichern Regionalliga-Verbleib

Maximilian Heiß (li.) und Marco Luburic (re.) hatten mit ihrem Tor und Assist maßgeblichen Anteil am Sieg der Schwabenritter gegen Kirchanschöring. – Foto: Johannes Traub

Die Schwabenritter spielen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga! In einer intensiven und umkämpften Relegationspartie setzte sich der TSV Augsburg letztlich mit 2:1 gegen den SV Kirchanschöring durch und machte damit den Klassenerhalt perfekt. Bereits das Hinspiel hatten die Augsburger mit 3:2 für sich entschieden. Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Gastgeber alles andere als optimal. Kirchanschöring nutzte die erste gefährliche Offensivaktion früh zur Führung: Auerhammer kam am Strafraum an den Ball und schloss präzise flach ins linke Eck ab. Durch den Treffer war in der Gesamtwertung zwischenzeitlich wieder alles ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen jedoch die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle. Der verdiente Ausgleich gelang Maximilian Heiß noch vor dem Halbzeitpfiff. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Schwabenritter als die aktivere Mannschaft und erspielten sich ein Chancenplus. Während Kirchanschöring am Ende nur selten für offensive Entlastung sorgen konnte, drängte Augsburg auf die Entscheidung und wurde in der Nachspielzeit belohnt. Radoki erzielte mit seinem Treffer zum 2:1 in der letzten Minute den umjubelten Siegtreffer und sorgte damit für große Emotionen bei den Augsburger Fans. Unterm Strich ist der Erfolg der Schwaben verdient, da die sie über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft waren. Dennoch kann der SV Kirchanschöring trotz der Niederlage auf einen engagierten und couragierten Auftritt in beiden Relegationsspielen stolz sein.



