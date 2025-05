Der Partykönig von Röhrnbach: Meister-Vorstand Otto Freund sorgte nach dem Schlusspfiff für einen Klassiker. – Foto: Robert Geisler

Ekstase pur: »Der absolute Wahnsinn« - und ein »geiler Haufen« Irres Titelfinish in der irren Kreisklasse Freyung: Röhrnbach holt sich Meistertitel +++ Oberkreuzberg feiert Relegation meisterlich +++ Verlinkte Inhalte KK Freyung Röhrnbach Oberkreuzb. Dreisessel

Die Tabelle spricht ein deutlichere Sprache als das Stimmungsbarometer. Denn nimmt man die Jubeleinlagen am Samstagnachmittag als Maßstab, lässt sich in der Kreisklasse Freyung nicht so leicht feststellen, wer denn nun Meister geworden ist. Diese irre Spielklasse hat ein entsprechendes Ende gefunden: Am Ende holte sich der SV Röhrnbach den Titel mit nur einem Punkt Vorsprung vor "Überraschung" SpVgg Oberkreuzberg, das wiederum das punktgleiche (gewonnener direkter Vergleich) FC Dreisessel distanzieren konnte.

Party in Röhrnbach und Oberkreuzberg, das auf den "größten Erfolg der Vereinsgeschichte" zurückblickt, Trauer am Dreisessel (Co-Spielertrainer Süß: „Sehr bitter für uns“). Insgesamt: Amateurfußball wie er sein sollte. Ein Feiertag - allen voran in der Kreisklasse Freyung. In der Marktgemeinde an der B12, und am Rachel. "Der absolute Wahnsinn", ringt Oberkreuzbergs Abteilungsleiter Michael Zeitner nach Worte, die er dann doch findet:

Fahnenmeer Oberkreuzberg: Bereits vor dem Spiel genoss die Spielvereinigung das Highlight. – Foto: SpVgg Oberkreuzberg