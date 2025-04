Ekstase in der Nachspielzeit – Zweite siegt im Spitzenspiel

Am vergangenen Fußballsonntag trafen mit dem FC Busenbach 2 und dem SSV Ettlingen 2 zwei Teams aufeinander, die auf dem Papier kaum zu unterscheiden sind – und das spiegelte sich auch auf dem Platz wider. Schon das Hinspiel war mit dem knappen 4:3-Sieg für den SSV ein echter Krimi. Auch diesmal wurde es eine Partie, die den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.



Die erste Halbzeit war geprägt von viel Einsatz und taktischem Abtasten, jedoch ohne zählbare Ergebnisse. Chancen gab es zwar auf beiden Seiten – allen voran Kai Altinger, der für den FC Busenbach 2 zwei, wenn nicht drei gute Gelegenheiten hatte – doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie.



Erst in der 52. Minute sollte der Knoten platzen: Nach einer sehenswerten Hereingabe von Dennis Ochs war es Marcel Effenberger, der mit einem präzisen Abschluss zum 1:0 für die Hausherren traf. Der Jubel war groß, doch der Vorsprung hielt nicht lange.

Nur fünf Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – Elfmeter für den SSV Ettlingen. Eine Entscheidung, die für viel Gesprächsstoff sorgte, denn aus Sicht vieler Zuschauer und auch der Heimelf war dieser Strafstoß alles andere als gerechtfertigt. Doch Leonardo Gehrung Rodriguez ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. In den folgenden Minuten konnte man noch einige Chancen für sich verbuchen. Aber auch die Gäste gaben sich nicht auf und so war es unser Torwart Manuel Joachimsthaler, welcher mit einer Glanzparade retten musste.



Als sich beide Mannschaften bereits mit der Punkteteilung abgefunden zu haben schienen – sogar in der internen Chat-Korrespondenz des FCB war schon vom Unentschieden die Rede – schlug Johannes Bitsch in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal zu. Nach einer letzten Offensivaktion war es sein wuchtiger Kopfball, der den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer für den FC Busenbach 2 brachte. Die Zuschauer auf den Rängen hielt es nicht mehr auf den Sitzen – Ekstase pur in der Schlussminute!



Mit diesem dramatischen Last-Minute-Sieg nimmt der FC Busenbach 2 erneut Kurs auf die Tabellenspitze. Ein Fußballsonntag, wie er im Buche steht – voller Emotionen, Diskussionen, und einem Happy End für die Heimmannschaft.

Vielen Dank an dieser Stelle auch wieder an die zahlreichen Zuschauer! Wir können es nicht oft genug erwähnen – die Treue und die Anzahl ist für uns alles andere als normal. Es ist uns eine Freude!

Weiter geht es bereits am Donnerstag, den 17.04.2025. Anpfiff ist um 19 Uhr im „Käfig“ von Bad Herrenalb.