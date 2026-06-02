Ekstase am Karl-Kaufmann-Weg: Hertha II steigt in die B-Klasse auf

Kurz vor der Halbzeit dann die entscheidenden Minuten: Fabi Brünagel legt erst für Ben Volkmer vor (1:0, 35.), kurz darauf für Valle Sanders (2:0, 37.). Das beruhigte die angespannten Gemüter und sorgte für eine Halbzeitführung mit dem Charakter einer Vorentscheidung. Weil auch im zweiten Spielabschnitt die Gäste offensiv harmlos agierten und die Hertha ihre teils herausragenden Chancen nicht nutzen konnte, blieb es beim 2:0, sodass pünktlich mit dem Abpfiff die Feierlichkeiten beginnen konnten.