Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ekstase am Karl-Kaufmann-Weg: Hertha II steigt in die B-Klasse auf
2:0-Sieg gegen Rheinbach sichert Buschhovener Zweitvertretung den Aufstieg
Dank eines 2:0-Erfolgs gegen Rheinbach III ist die Hertha nicht mehr vom 2. Platz zu verdrängen.
Das war ein denkwürdiger letzter Heimspielsonntag in Buschhoven: Die Zweitvertretung des SV Hertha ist nach 18 Jahren zurück in der Kreisliga B! Ein 2:0-Erfolg gegen die dritte Mannschaft aus Rheinbach sicherte der Elf von Axel Fuhs und Mike Schröder den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstieg.
Mit Einlaufkindern und zahlreichen Zuschauern am Rand gestartet, stand lange auf beiden Seiten die Null. Rheinbach schenkte das Spiel nicht her und die Hertha ließ sich von der Kulisse und der Bedeutung des Spiels zunächst überrumpeln, blieb aber geduldig.
Kurz vor der Halbzeit dann die entscheidenden Minuten: Fabi Brünagel legt erst für Ben Volkmer vor (1:0, 35.), kurz darauf für Valle Sanders (2:0, 37.). Das beruhigte die angespannten Gemüter und sorgte für eine Halbzeitführung mit dem Charakter einer Vorentscheidung. Weil auch im zweiten Spielabschnitt die Gäste offensiv harmlos agierten und die Hertha ihre teils herausragenden Chancen nicht nutzen konnte, blieb es beim 2:0, sodass pünktlich mit dem Abpfiff die Feierlichkeiten beginnen konnten.
Aufstiegsshirts, Sektduschen, Traktorfahrt durchs Dorf, Party bis tief in die Nacht – das volle Dorfverein-Aufstiegsprogramm hatte sich die Truppe nach dieser Saison definitiv verdient.
Zum Abschluss des Tages wurde es gesellig und der Vorstand dankte den beiden erfolgreichen Hertha-Teams für eine bis dato bemerkenswerte Saison.