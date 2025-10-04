„Eklige“ Burg-Elf fordert Ederbergland heraus

Dillenburg. Am verlängerten Feiertagswochenende sind auch die Teams in der Fußball-Verbandsliga Mitte sowie in der Gruppenliga Gießen/Marburg wieder einmal gefragt. Los geht es bereits am Sonnabend für den SSC Burg: Der Aufsteiger aus dem Lahn-Dill-Kreis reist diesmal zum unmittelbaren und punktgleichen Tabellennachbarn FC Ederbergland (7.). Einen Tag später gastiert die Regionalliga-Reserve des TSV Steinbach beim Verbandsliga-Elften SV Wiesbaden. Parallel muss eine Etage tiefer die SG Eschenburg im ganz wichtigen Kellerduell gegen den SV Eintracht Lollar (15.) antreten.