„Eklige“ Burg-Elf fordert Ederbergland heraus

Dillenburg. Am verlängerten Feiertagswochenende sind auch die Teams in der Fußball-Verbandsliga Mitte sowie in der Gruppenliga Gießen/Marburg wieder einmal gefragt. Los geht es bereits am Sonnabend für den SSC Burg: Der Aufsteiger aus dem Lahn-Dill-Kreis reist diesmal zum unmittelbaren und punktgleichen Tabellennachbarn FC Ederbergland (7.). Einen Tag später gastiert die Regionalliga-Reserve des TSV Steinbach beim Verbandsliga-Elften SV Wiesbaden. Parallel muss eine Etage tiefer die SG Eschenburg im ganz wichtigen Kellerduell gegen den SV Eintracht Lollar (15.) antreten.
Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.