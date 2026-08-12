Eklige Auswärts-Aufgaben für Etzenricht und Wernberg

Nach ihrem Direktduell am Wochenende sind Etzenricht und Schwarzenfeld am Mittwochabend schon wieder im Einsatz. – Foto: Rudi Walberer

Regelspieltage in der Bezirksliga Nord für diese Woche wären laut BFV Freitag, der 14. August und Sonntag, der 16. August. An diesen Terminen gehen unmittelbar hintereinander der 5. und 6. Spieltag über die Bühne. Drei Begegnungen vom kommenden Spieltag wurden allerdings nach vorne gezogen – zwei davon auf den morgigen Mittwoch. Einerseits kreuzen der 1. FC Schwarzenfeld und der FC Wernberg die Klingen. Zum anderen hat das aktuelle Tabellenschlusslicht SV Inter Bergsteig Amberg den SV Etzenricht zu Gast.

Heute, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SV Etzenricht Etzenricht 18:30 PUSH



Mit Inter Bergsteig Amberg (16., 3 Punkte) haben Spielertrainer Andy Wendl und sein SV Etzenricht (2., 9) nicht unbedingt ideale Resultate und Erlebnisse hinter sich. In der Saison 2024/25 setzte es eine 1:3-Niederlage auf dem heimischen Siegfried-Merkel-Sortplatz und ein 1:1 auf der Sportanlage im Stadtteil Bergsteig. Seitdem hat sich das Personalkarussell bei Inter intensiv gedreht. Markanteste und richtungsweisende Änderung war die Verpflichtung von Markus Kipry als Cheftrainer. Die 2:3-Heimniederlage des SVE am Samstag gegen den zuvor erfolglosen 1. FC Schwarzenfeld – Etzenrichts erster Punktverlust in dieser Saison – hat der Amberger Coach live erlebt.



Andy Wendl sagt nach der nicht unbedingt planmäßigen Einbuße zur kommenden Aufgabe: „Nach der bitteren Niederlage am Wochenende sind wir fast froh, unter der Woche schon eine neue Chance zu bekommen. Ich sehe aber einem ähnlich schweren Spiel wie gegen Schwarzenfeld entgegen. Und erwarte mir eine deutlich konsequentere Mannschaft auf dem Platz als zuletzt.“ Die Hausherren gingen letzten Freitag beim SV Hahnbach (2:1) zwar leer aus, machten dabei aber dem Favoriten das Leben so richtig schwer. Es war ein guter und disziplinierter Auftritt des SVIB. Ähnliches möchte Kipry gegen das nächste Spitzenteam der Liga sehen. Offensivmann Aboubacar Fanneh fehlt den Ambergern nach seiner Roten Karte.







Tat das gut, nachdem aus den ersten drei Spielen keine Punkte heraussprangen! Der 1. FC Schwarzenfeld (15., 3) überraschte am Wochenende mit einem 3:2-Auswärtserfolg in Etzenricht. Endlich konnten die Mannen von Coach Mathias Meßmann das Vorgenommene in die Tat in um. Meßmann hat seine Rotsperre nun abgesessen und steht beim Heimmatch gegen den FC Wernberg (10., 4) erstmals wieder an der Seitenlinie. Die Gäste haben eine bittere 1:2-Derbyniederlage gegen Pfreimd hinter sich. Generell lief der Saisonstart für die Grün-Weißen nicht ganz so wie gewünscht. Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger erwartet ein „intensives Spiel“ und fordert ein: „In Schwarzenfeld müssen wir von Anfang an mutiger agieren und uns für den Aufwand belohnen“.



