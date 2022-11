„Eklig spielen“ - TSV Gräfelfing will Fürstenried im Aufstiegskampf ein Bein stellen TSV braucht Punkte im Abstiegskampf

Der TSV Gräfelfing trifft am Samstag auf den FC Fürstenried. Während die Gräfelfinger tief im Abstiegskampf stecken, schielt Fürstenried auf die Aufstiegsplätze.

Gräfelfing – Als der TSV Gräfelfing dem FC Fürstenried am ersten Spieltag dieser Kreisliga-Saison ein 0:0 abtrotzte, stand eine Frage im Raum: Sind die Wölfe besser als vermutet oder ist der Aufsteiger nicht so stark, wie TSV-Trainer Sascha Polecki es erwartet hatte, der die Fürstenrieder zu einem der Ligafavoriten gekürt hatte. Eine Halbserie später muss man beide Optionen eher ablehnen.

Gräfelfing spielte von Anfang an nur gegen den Abstieg und ist mittlerweile sogar Tabellenletzter, und der FCF arbeitete sich noch bis auf den aktuellen Platz drei vor. „Sie beweisen den Favoritenstatus“, sagt Polecki vor dem Rückspiel am Samstag in Gräfelfing (14 Uhr, Hubert-Reißner-Straße).