Eklatanter Effizienzunterschied entscheidet das Derby

Am vergangenen Sonntag musste die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim Bahlinger SC III antreten. Nach ausgeglichener erster Halbzeit dominierte die SG die zweite Spielhälfte – wie ManCity zu besten Zeiten. Nur diese trafen das Gehäuse. Gefühlt: 80 % Ballbesitz, lange gute Ballstafetten und 25:2 Torschüsse. Die Effizienz war an diesem Tag der Schlüssel zu diesem Ergebnis.

Kaum gespielt, schon lag man im Hintertreffen. Nach einem langen Einwurf und Kopfballverlängerung, konnte Oser ungehindert einköpfen – maximal unglücklicher Start in dieses Kaiserstuhlderby. Nach einer Viertelstunde schüttelten sich die Gäste und kamen etwas besser ins Spiel. Nach toller Kombination über Simon Rohrer und Lars Woziwodzki kam Martin Schmidt im Rückraum zum Torschuss. Doch diesen konnte der BSC-Kepper um den Pfosten lenken. Etwas später wurde Marco Schneider durch Lars freigespielt. Dieser lief seitlich auf den Torwart zu, doch auch hier konnte er stark parieren. Auch der BSC kam zu Abschlüssen, doch diese waren nicht ganz so hochkarätig. Mit einem etwas unglücklichen Rückstand ging es auf der „Ponderosa“ zum Halbzeittee.

Selber Ablauf: Kaum gespielt, nächster Treffer für die Hausherren. Nach einem lagen Ball konnte der heraus sprintende SG-Torwart Manuel Sing den Ball vor dem Stürmer erreichen. Leider kam danach Zieba an den Ball, der diesen in hohem Bogen ins verwaiste Gehäuse schoss. Dennoch generierten die Gäste immer mehr Ballbesitz und Abschlüsse. In der 59. Spielminute dann der vermeintliche Wendepunkt. Nach zu hartem einsteigen sah ein BSC-Spieler gelb. Er protestierte dagegen und flog vom Platz. Direkt danach hatte die SG zwei Topchancen. Simon Rohrer`s Flachschuss konnte BSC-Schlussmann Dennis Effertz reaktionsschnell um den Pfosten lenken. Lukas Kaufel`s Weitschuss zischte knapp über den Querbalken. Doch nach einem langen Ball und missglücktem Stellungsspiel, stand Hauser seitlich im Strafraum blank. Er pflückte den Ball runter und schoss ins kurze Eck – 3:0 (62.). Kurz darauf traf Marco Schneider für die SG Wyhl/Endingen/Sasbach nur die Latte. Pleiten, Pech und Pannen setzten sich fort. Ein kapitaler Querpass in des Gegners Fuß leitete das 4:0 ein. Funk wurde tief geschickt. Dieses Geschenk ließ er sich nicht nehmen und entschied das 1 vs1 für sich (68.). Unfassbar: Die Gäste dominieren die zweite Spielhälfte und kassieren zwei Gegentore in Überzahl. Das Spiel schien eigentlich entschieden. Dennoch bewiesen die Kaiserstühler von der anderen Seite des Berges eine tolle Moral und spielten weiter – immer weiter. Das BSC-Gehäuse schien wie vernagelt. Man drückte und kombinierte richtig gut. Ließ Ball und Gegner laufen und kam zu Torchancen im Minutentakt. In der 75.Spielminute fiel dann doch der erste Treffer für die Gäste. Sinnbildlich: Der Weitschuss von Lars Woziwodzki wurde für den überragenden BSC-Torwart unhaltbar abgefälscht. Kurz darauf fiel das 4:2. Diesmal schoss Jan Lamprecht außerhalb des Strafraums. Dieser wurde ebenfalls abgefälscht, entwickelte sich zur Bogenlampe und senkte sich im langen Eck (78.). Nun roch man nochmal Morgenluft. Bis zum Schlusspfiff spielte man einen tollen Ball. Der BSC wurde immer weiter nach hinten gedrückt. Man spielte über den Flügel und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen zirkulieren. Wie gesagt, Chancen im Minutentakt. Doch die BSC-Innenverteidigung blockte ein ums andere Mal gefährliche Schüsse. Und was aufs Tor kam, hielt der Schlussmann der Bahlinger – teils sensationell! Zum Leidwesen der SG. Die Uhr tickte und lief ab...

Fazit

Diese Partie hatte so viel Facetten. Unterm Strich eigentlich unfassbar, dass man hier als Verlierer vom Platz geht. Wie gesagt, hätte man statistische Zahlen: Diese würden eine ganz klare Sprache sprechen. Aber wie ich schon öfters über die Jahre erwähnte: Der Konjunktiv hat auf der Anzeigetafel keine Daseinsberechtigung. Der Bahlinger SC war effektiv und nutzte die sich bietenden Gastgeschenke – selbst in Unterzahl. Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach brachte sich selbst auf die Verliererstraße. Spätestens das 4:0 in Überzahl brach ihnen das Genick. Diese Hypothek war zu groß, um am Ende etwas Zählbares mitnehmen zu können. Solche extremen Spielverläufe sind nicht alltäglich. Also einfach weiter machen und diese Woche unbedingt Torabschlüsse trainieren…

Kommendes Wochenende hat die SG Wyhl/Endingen/Sasbach spielfrei.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)