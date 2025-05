Eklatante Fehler: Oberweikertshofen kann daheim nicht mehr gewinnen

Die rettenden Punkte zum Klassenerhalt wollen einfach nicht gelingen. Im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den FSV Pfaffenhofen zeigte der SC Oberweikertshofen vor 100 Zuschauern erneut zwei Gesichter. Eine Halbzeit lang bot die Mannschaft nach dem Rücktritt von Trainer Florian Hönisch und unter der Führung von Trainer Dominik Widemann eine passable Leistung. Im zweiten Durchgang jedoch präsentierte sich das Team wie ein Absteiger. Am Ende stand im heimischen Waldstadion eine 1:4 Pleite zu Buche.

Zeigte sich Widemann mit den ersten 45 Minuten aber noch zufrieden, als die Seiten beim Stande von 1:1 gewechselt wurden, so konnte auch er sich nach den 90 Minuten nicht erklären, wieso die Mannschaft in der zweiten Halbzeit komplett auseinander fiel. „Dabei hatten wir uns in der Pause noch eingeschworen und uns gegenseitig heiß gemacht: Da geht noch was. Ich wäre ja schon mit einem Punkt zufrieden gewesen. So haben wir jetzt noch drei echte Endspiele vor uns.“