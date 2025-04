Eklat in Unterföhring: Schwaigs Schels erleidet Nasenbeinbruch nach Kopfstoß

Der FC Schwaig bleibt in der Fußball-Landesliga das Maß der Dinge. Zum Abschluss der Englischen Woche gewann er am Samstagnachmittag beim FC Unterföhring verdient 4:2 und vergrößerte damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf zwölf Zähler.

Schwaig begann schwungvoll, wurde aber in der 5. Minute eiskalt erwischt. Mit dem ersten und zugleich einzigen Torschuss in der ersten Hälfte ging Unterföhring in Führung. Atilla Arkadas schickte Tivadar Filotas auf die Reise. Er brachte den Ball von rechts in die Mitte, wo der nachrückende Marvin Kretzschmar keine Mühe hatte, aus fünf Metern einzuschieben.

Schwaig war nicht geschockt, sondern schnürte die Gastgeber in deren Hälfte ein und erspielte sich Chancen. Tobi Paulus setzte sich an der Strafraumgrenze schön durch, scheiterte aber mit seinem Schuss an Torwart Sebastian Fritz. Der hätte kurz darauf keine Chance gehabt, doch der Schuss von Vincent Sommer strich knapp über die Querlatte.

In der 11. Minute setzte Tim Schels mit einem Heber Paulus in Szene, der aus sieben Metern alleine vor dem Tor abziehen wollte, doch Arkadas hielt den Ball mit der Hand fest. Schiedsrichter Andreas Kasenow entschied zu Recht auf Elfmeter. Sebastian Hofmaier trat an, doch Torwart Fritz ahnte die Ecke und parierte den Strafstoß.

Schwaig blieb am Drücker. Nach einem Schuss von Paulus köpfte Felix Günzel den Ball an die Querlatte. Gut fünf Minuten später war es aber soweit: Ascher nahm einen Einwurf von Tobi Jell am Fünfereck an, drehte sich und jagte den Ball zum 1:1 unter die Latte. Dass es zur Pause Unentschieden stand, hatten die Gastgeber Torwart Fritz zu verdanken, der einen Schuss von Noah Brill aus dem rechten Kreuzeck holte.

Nach dem Seitenwechsel agierte Unterföhring mutiger, und nach drei Minuten entschied Schiedsrichter Kasenow abermals auf Elfmeter. Zum Entsetzen der Schwaiger hatte er ein Foulspiel an Darius Awoudja gesehen. Aber auch Unterföhring konnte die Gelegenheit nicht nutzen. Maik Antonio setzte den Strafstoß an die Querlatte.

In der 54. Minute gingen die Gastgeber aber doch in Führung. Nach einer Ecke köpfte Florian Orth Flo Pflügler an, von dem der Ball unglücklich ins eigene Tor abgelenkt wurde. Schwaig war nun wieder hellwach und drängte auf den Ausgleich. Der fiel in der 69. Minute. Nach einer Ecke von der rechten Seite schoss ein Unterföhringer Verteidiger einen eigenen Mann an, so dass der Ball ins eigene Tor sprang – 2:2.

Nasenbeinbruch nach Kopfstoß

Jetzt warf Schwaig noch einmal alles nach vorne, obwohl die Beine nach dem dritten Spiel binnen acht Tagen schwer waren. Joshi Steindorf erkämpfte den Ball, spielte auf Sommer, der auf Ascher querlegte. Er behielt die Nerven und schob aus sechs Metern zum 3:2 ein. In der 90. Minute fanden die Ascher-Festspiele ihren Höhepunkt. Er nahm einen tollen Pass von Schels perfekt mit und schob aus elf Metern zum 4:2-Endstand ein.

In der 95. Minute kam es noch zu einem Eklat: Ein Unterföhringer Spieler verpasste Schels einen Kopfstoß und brach ihm dabei das Nasenbein. Der danebenstehende Pflügler stieß danach den Übertäter mit der Hand von Schels weg und sah dafür die rote Karte. Der Spieler des FCU bekam zunächst nur die gelbe Karte. Nach ein bisschen Bedenkzeit revidierte der Unparteiische aber seine Entscheidung und zeigte ihm ebenfalls die rote Karte.