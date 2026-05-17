Eklat beim SV Dornach: Mannschaft lehnt den neuen Trainer Robert Rakaric ab

Verhinderter Trainer: Der Mannschaftsrat hat sich nach der Entlassung des Trainerduos Wastl/Ring gegen den vom Vorstand geholten Robert Rakaric (2.v.r.) ausgesprochen. Er verfolgt das Geschehen als neutraler Beobachter. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Nach der Entlassung des Trainerduos Wastl/Ring droht ein Boykott. Der SV Dornach findet eine Notlösung für das letzte Saisonspiel.

Der mit Spannung erwartete Einstand von Robert Rakaric als Trainer lässt auf sich warten, und es ist unter den aktuellen Umständen nicht abzusehen, ob es tatsächlich zu einer Verpflichtung kommt. Der 40-Jährige war zwar dabei, als die Landesliga-Fußballer des SV Dornach ihr Heimspiel gegen den SVN München mit 2:1 gewannen, doch er verfolgte das Geschehen als neutraler Beobachter – und eben nicht als Verantwortlicher respektive als Nachfolger des überraschend geschassten Duos Sebastian Wastl/Manuel Ring.

So dürfte für kaum einen der rund 50 Zuschauer weder der vorzeitige Titelgewinn der Dornacher Reserve in der A-Klasse München 6 noch das 300. Punktspiel von Rekordmann Felix Partenfelder oder der Abschied von Verteidiger Markus Buck nach sieben Jahren im SVD-Trikot (Karriereende aus privaten und beruflichen Gründen) das bestimmende Gesprächsthema gewesen sein.

Ex-Chef Thomas Hofer Bindeglied zwischen Team und Vorstand

„Der Mannschaftsrat beziehungsweise die Mannschaft hat dem Vorstand den Vorschlag unterbreitet, das letzte Saisonspiel und die anschließende Relegation nicht mit dem neuen Trainer zu bestreiten, sondern eine interne Lösung zu präsentieren“, sagte der Vorsitzende Peter Aicher. Besagte interne Lösung sah dann so aus, dass Innenverteidiger Markus Hanusch die Elf coachte.

Weder Hanusch noch der diesmal als Kapitän auflaufende Partenfelder oder Rakaric wollten sich zu der Thematik äußern und verwiesen auf den Vorstand. Dieser hat nach dem Rücktritt von René Reiter als Sportlicher Leiter jetzt Thomas Hofer – Ex-Vorsitzender und einer der Mitgründer des SV Dornach – „interimsweise“ zum Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand auserkoren. Peter Aicher: „Das sind alles Spieler, die Verantwortung tragen. Wir haben sehr viel in das Team investiert und hoffen, dass es jetzt alle Ressourcen zieht und das Vertrauen zurückzahlt.“

Mannschaft hatte offenbar geplant, nicht anzutreten

Der Vorstand verhinderte mit der Einigung offenbar ein schlimmeres Szenario. Nach Merkur-Informationen hatte man im Kreise der Mannschaft darüber nachgedacht, aus Protest gegen die Entscheidung, das Trainerduo Wastl und Ring zu entlassen, am Samstag gar nicht erst anzutreten oder womöglich zur zweiten Halbzeit in der Kabine zu bleiben.

Mit Artur Geodakyan (zweiter Landesliga-Einsatz), Armir Sylai, Marius Walther und Shpend Avdullahi (alle Landesliga-Debüt) wurden im Duell mit dem SVN München gleich vier Akteure aus der Zweiten Mannschaft eingewechselt. Wie schon in den so vielen Spielen in dieser Saison taten sich die Dornacher auch gegen die bereits als Absteiger feststehenden Gäste lange schwer, aussichtsreiche Situationen im Strafraum auch in Treffer umzumünzen. Die besten Chancen vor der Pause vergaben Hugo Heise (17.), Simon Reitmayer (36., Pfosten), Adama Diarra (42.) und Fabian Aicher (45.+1). Stattdessen gingen die Platzherren nach einem Tor des Ex-Dornachers Baldwin Wilson (21.) mit einem 0:1 in die Kabine, steigerten sich dann aber. Dank der Treffer von Partenfelder (50.) und Aicher (59.) geht die Elf mit einem Sieg im Rücken ins erste Relegationsspiel beim SV Planegg-Krailling (Mittwoch, 18.30 Uhr). (guv)