Eklat beim Landesliga-Spiel zwischen dem TuS Lohe und dem FC Lübbecke

Normalerweise ist ein Fußballspiel mit dem Schlusspfiff beendet. Die Begegnung in der Landesliga zwischen dem TuS Lohe und dem FC Lübbecke allerdings nicht. Im Gegenteil – es geht sogar richtig rund. Angesichts der Vorfälle gerät das Ergebnis von 2:3 (1:1) eher zur Nebensache.

Nach dem Abpfiff durch den sehr guten Schiedsrichter Ali Senol feuert Lübbeckes Jeger Ghanem den Ball mit Vollspann in Richtung Lohes Trainer René Müller. Das Sportgerät verfehlt den Ex-Profi zwar um anderthalb Meter, schlägt aber mit einem lauten Knall in die Bande ein. Müller entgleisen nicht nur die Gesichtszüge, sondern er marschiert zielstrebig auf Ghanem zu. Umstehende Spieler und Offizielle beider Vereine können Lohes Trainer nur mit Mühe davon abhalten, den Lübbecker zur Rede zu stellen.

Rudelbildung und Rot für Adrian Mavretic

Es gibt Rudelbildung, in dessen Folge Lohes Adrian Mavretic etwas zu engagiert mitmischt. Sowohl Müller als auch Mavretic bekommen die Rote Karte. Die hätte sicherlich auch Jeger Ghanem verdient gehabt, doch der kommt ohne Bestrafung aus dieser Szene heraus. „Das gehört sich nicht, und das habe ich ihm auch gesagt“, kommentiert Lübbeckes Trainer Nils Mühlenweg die durchaus gefährliche Aktion seines Flügelflitzers. Nicht auszudenken, wenn der Ball nach Ghanems Schuss im Gesicht von Müller eingeschlagen wäre.

Lohe macht zu viele Fehler im Spielaufbau

Und jetzt zum Spiel: Der FC Lübbecke hatte am Freitag durch einen 2:1-Sieg im Endspiel gegen den Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp gerade erst den Lübbecker Kreispokal gewonnen. „Jetzt müssen wir diese Leistung nur noch bestätigen“, meint Mühlenweg vor der Begegnung. Das gelingt seiner Mannschaft. „Beeindruckend. Toll gemacht“, lobt Mühlenweg sein Team nach dem ersten Saisonsieg. Die Loher helfen allerdings ordentlich mit. Viele Fehler im Spielaufbau lassen Trainer René Müller graue Haare wachsen.

Lohes Torwart Michael-Joel Arnolds an zwei Gegentoren beteiligt

Und Torwart Michael-Joel Arnolds ist an zwei Gegentoren beteiligt. Zunächst foult er in der 23. Minute Lübbeckes Ersan Keser im Strafraum. Den Elfmeter versenkt Simar Ekinci. Ricardo Squarra gleicht drei Minuten später zum 1:1 aus. In der 48. Minute nutzen die Gäste einen der vielen Fehler im Loher Spielaufbau, um durch Walat Houra auf 2:1 vorzulegen. Lohes Torwart Arnolds läuft dabei völlig unnötig aus seinem Tor heraus, bis ans Strafraumeck, von wo aus Houra einnetzt.

Beim 1:3 (54.) ist Arnolds dann chancenlos. Ein Stichpass erreicht Sven Redetzky, und der ist nach Drehung aus acht Metern erfolgreich. Danach verpassen es die Lübbecker, weiter nachzulegen, denn der TuS Lohe ist im Spielaufbau viel zu hektisch und ungenau. Ersan Keser verzieht in der 66. Minute knapp aus 18 Metern. Als Robin Faulstich im Gegenzug den Ball unbedrängt aus acht Metern über die Linie wuchtet und zum 2:3-Anschluss trifft, beflügelt das die Loher.

Lübbeckes Torwart Said Tanriverdi überragend

Sie bekommen zahlreiche Chancen für den Ausgleich, doch am Ende steht ihnen meistens der überragende Lübbecker Torwart Said Vakkas Tanriverdi im Weg. So bei Stefan Langemann (78. / 87.) oder Adrian Mavretic in der ersten von sechs Minuten Nachspielzeit. Als Mavretic drei Minuten später im Strafraum über FC-Torwart Tanriverdi stolpert, bleibt die Pfeife des Schiedsrichters korrekterweise stumm. Dann folgt der Abpfiff – und Jeger Ghanem feuert den Ball in Richtung René Müller.

