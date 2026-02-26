Eklat beim FSV Nieder-Olm: Trainer wollen neuen Verein gründen

Der Nieder-Olmer Sportplatz am Engelborn, die Heimat des FSV. Spielt hier bald ein weiterer Verein? – Foto: Stefan Sämmer (Archiv)

Nieder-Olm. Im Nieder-Olmer Jugendfußball kracht es gewaltig. Jugendtrainer des FSV befinden sich im Clinch mit dem geschäftsführenden Vorstand – und streben nun die Gründung eines neuen, zweiten Fußballclubs in der 10.000-Einwohner-Kleinstadt südlich von Mainz an. Beide Lager erheben gegenseitig Vorwürfe, die Darstellungen widersprechen sich teilweise stark. Nach außen drang der bereits seit Wochen hinter den Kulissen brodelnde Konflikt durch ein brisantes Schreiben am Mittwoch. Was es damit auf sich hat und was aus Sicht des FSV-Vorstands der TSV Schott Mainz mit der Geschichte zu tun haben soll, lest Ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.