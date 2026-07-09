Eklat bei Pokalspiel in Schwandorf: Mit Kopfstoß ins Krankenhaus

Symbolfoto: Imago / Sebastian Wells

Das Match des SC Weinberg Schwandorf gegen den TSV Nittenau (7:6 n.E.) verlief vor rund 80 Zuschauern lange Zeit geräuschlos. In der 81. Minute gingen die Gäste aus Nittenau mit 0:1 in Führung. Mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit retteten sich die Hausherren ins Elfmeterschießen, das sie dann auch gewannen. Zuvor kam es jedoch zu einer skandalösen Szene. Jenes Ausgleichstor versetzte einen Nittenauer Spieler offenbar derart in Rage, dass er seinem Gegenspieler einen Kopfstoß verpasste. Dabei erlitt das Opfer eine Platzwunde an der Stirn und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das geht aus einem Pressebericht der Schwandorfer Polizei hervor.









Wörtlich teilt die Polizei Schwandorf folgendes mit: „Am Mittwoch sprach ein 32-jähriger Schwandorfer mit deutscher Staatsangehörigkeit bei der Polizeiinspektion Schwandorf vor und teilte mit, dass es gegen 19:45 Uhr, im Rahmen eines Fußballspiels auf einem Sportplatz am Weinberg zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Der junge Mann sei selbst als Spieler auf dem Feld gestanden. Als seine Mannschaft in der 92. Minute den Ausgleichstreffer erzielte, habe er lautstark gejubelt, woraufhin ein Gegenspieler, ein 35-jähriger Deutscher, mit Wohnsitz in Nittenau ihm einen Kopfstoß gegeben habe. Der Schwandorfer erlitt hierbei eine Platzwunde an der Stirn und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.“



Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des unschönen Vorfalls aufgenommen. Zumindest sportlich dürfte die Gewalttat keine Auswirkungen geben. Der SC Weinberg gewann das Spiel und zieht in die nächste Pokalrunde ein, während der TSV Nittenau aus dem Wettbewerb ausscheidet. Beim Bayerischen Fußball-Verband fährt man eine Null-Toleranz-Politik beim Thema Gewalt, Diskriminierung und Rassismus. „Das beinhaltet eine lückenlose Aufarbeitung aller gemeldeten Fälle durch die unabhängigen bayerischen Sportgerichte, die bei ihren Sanktionen ein breites Portfolio haben. Die Bandbreite reicht von Bewährungsstrafen bis zum Verbands-Ausschluss. Zudem sind seit einigen Jahren die Strafen auch kombinierbar mit einem Besuch eines Anti-Gewalt-Trainings“, heißt es dazu auf der Homepage der bayerischen Schiedsrichter.



