Das Siegtor des MSV fiel auf kontroverse Weise. – Foto: Markus Becker

Eklat bei Düsseldorfer Bezirksligaderby Kalkum-Wittlaer ist nach dem 0:1 beim MSV sauer wegen mangelndem Fairplay. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 TV Kalkum MSV Düsseld.

Der MSV Düsseldorf hat am vergangenen Wochenende die Tuchfühlung zu den Spitzenrängen in der Bezirksliga gewahrt. Dabei kam die Mannschaft von Trainer Goran Tomic im Heimspiel gegen den Tabellen-16. TV Kalkum-Wittlaer noch einmal mit einem blauen Auge davon. Erst in der letzten Minute gelang Nihat Tepegöz der erlösende Siegtreffer für die viertplatzierten Gastgeber. Auf Vorarbeit von Sinan Kurt markierte der Defensivmann das einzige Tor des Tages. So weit, so wenig überraschend. Doch die Art und Weise, wie das letztlich entscheidende 1:0 zustande kam, erhitzte die Gemüter aufseiten der Gäste.

Fazeli beschwert sich über "asozialen" Gegner „Es war ein super Spiel von beiden Seiten. Aber so etwas Unfaires, was sich dann in der Entstehung des Tores abgespielt hat, habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt“, echauffierte sich Wittlaers Trainer Navid Fazeli. „Der MSV hat es mit normalen Mitteln nicht geschafft, gegen uns zu gewinnen, sondern dann nur mit einer asozialen Art“, polterte Fazeli weiter. Aber was genau war überhaupt geschehen?

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr MSV Düsseldorf MSV Düsseld. TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum 1 0 Abpfiff Konkret ging es darum, dass in der heißen Schlussphase der Partie ein Akteur des TVKW verletzt in der Nähe des eigenen Fünfmeterraums lag, die Spieler des MSV den Ball aber nicht ins Seitenaus schossen, sondern im Ballbesitz blieben und ihren Angriff letztlich erfolgreich zu Ende brachten. „Ich kann die Spieler ja sogar verstehen, dass sie in dieser Situation in der Aktion bleiben. Aber ich hätte vom gegnerischen Trainer erwartet, dass er das Kommando gibt, den Ball ins Aus zu schießen. Doch da kam nichts. Stattdessen bleiben sie zwei Minuten im Ballbesitz und machen dann das Tor, weil unser am Boden liegender Spieler das Abseits aufhebt“, sprudelte es aus Fazeli heraus.