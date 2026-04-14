Eklat bei C-Junioren-Spiel: Spielervater attackiert 13-Jährigen Stadtklasse Halle +++ Das sportliche Geschehen rückt nach dem Juniorenspiel in den Hintergrund von Kevin Gehring · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Stadtklasse der C-Junioren landete die SG Einheit Halle II am Wochenende einen deutlichen 8:2-Erfolg über die TSG Wörmlitz-Böllberg. Überschattet wurde das sportliche Geschehen auf dem Platz allerdings von einem Eklat nach dem Schlusspfiff.

Augenzeugenberichten zufolge soll ein Erwachsener - mutmaßlich ein Spielervater der Gäste - nach dem Juniorenspiel einen 13-jährigen Spieler von der Heimmannschaft körperlich angegriffen haben. Beim Eintreffen der Polizei soll der mutmaßliche Täter die Sportanlage bereits verlassen haben. Im Nachgang aber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen einen namentlich bekannten 36-jährigen Mann eingeleitet, wie die Polizei am Montag auf Nachfrage der "Mitteldeutsche Zeitung" bestätigte.

Die SG Einheit Halle zeigte sich im Nachgang "erschüttert über die Vorkommnisse", wie der Verein in einem Statement auf Social Media schrieb. Die Szenen hätten "tief betroffen" gemacht: "Wir werden alles daransetzen, den Vorfall lückenlos aufzuklären. Dazu stehen wir bereits im engen Austausch mit den direkten Betroffenen, dem Gastverein aus Wörmlitz, der Polizei sowie dem Stadtfachverband Fußball." Vereinspräsident wehrt sich gegen die Vorwürfe Jörg Patzner, der Präsident der TSG Wörmlitz-Böllberg, äußerte sich gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung" zurückhaltend zu den Vorwürfen und wolle sich zunächst intern informieren. "Nach den bisherigen Schilderungen aus unserem Umfeld wurde der Spieler nicht geschlagen. Die Darstellung erscheint uns übertrieben. Aus unserer Sicht liegt keine Körperverletzung", so Patzner.