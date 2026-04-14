Eklat bei C-Junioren-Spiel: Spielervater attackiert 13-Jährigen

In der Stadtklasse der C-Junioren landete die SG Einheit Halle II am Wochenende einen deutlichen 8:2-Erfolg über die TSG Wörmlitz-Böllberg. Überschattet wurde das sportliche Geschehen auf dem Platz allerdings von einem Eklat nach dem Schlusspfiff.
Augenzeugenberichten zufolge soll ein Erwachsener - mutmaßlich ein Spielervater der Gäste - nach dem Juniorenspiel einen 13-jährigen Spieler von der Heimmannschaft körperlich angegriffen haben. Beim Eintreffen der Polizei soll der mutmaßliche Täter die Sportanlage bereits verlassen haben. Im Nachgang aber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen einen namentlich bekannten 36-jährigen Mann eingeleitet, wie die Polizei am Montag auf Nachfrage der "Mitteldeutsche Zeitung" bestätigte.
Die SG Einheit Halle zeigte sich im Nachgang "erschüttert über die Vorkommnisse", wie der Verein in einem Statement auf Social Media schrieb. Die Szenen hätten "tief betroffen" gemacht: "Wir werden alles daransetzen, den Vorfall lückenlos aufzuklären. Dazu stehen wir bereits im engen Austausch mit den direkten Betroffenen, dem Gastverein aus Wörmlitz, der Polizei sowie dem Stadtfachverband Fußball."
Jörg Patzner, der Präsident der TSG Wörmlitz-Böllberg, äußerte sich gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung" zurückhaltend zu den Vorwürfen und wolle sich zunächst intern informieren. "Nach den bisherigen Schilderungen aus unserem Umfeld wurde der Spieler nicht geschlagen. Die Darstellung erscheint uns übertrieben. Aus unserer Sicht liegt keine Körperverletzung", so Patzner.
Auch Thomas Paris, der Präsident des Stadtfachverbandes Halle, hielt sich zunächst bedeckt. "Sollte es tatsächlich zu einem Angriff gekommen sein, ist das klar zu verurteilen“, betonte Paris gegenüber der "MZ".
Dem betroffenen Spieler gehe es "inzwischen wieder besser", teilte die SG Einheit mit: "Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute sowie allen Anwesenden viel Kraft für die Verarbeitung der Geschehnisse." Gleichwohl betonte der Club ausdrücklich, dass man "für Integrität, Fairness und Leidenschaft im Sport" stehe und "jegliche Form von Gewalt und Diskriminierung" keinen Platz hätten.