Ekin Celebi verlängert Vertrag bei Rot-Weiss Essen

Die nächste, wichtige personelle Entscheidung bei Rot-Weiss Essen: RWE verlängert den auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Ekin Celebi und bindet ihn weiter an den Verein. Der 25-Jährige, der seit seinem Wechsel 2023 von Hannover 96 nach Essen mit vielen hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen hatte, überzeugte in den vergangenen Wochen durch gute und stabile Leistungen im Training und in Testspielen, sowie einer positive Art auf und neben dem Platz. Diesen Eindruck konnte er auch im Trainingslager in Wesendorf bestätigen.