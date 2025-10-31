Eitting will nachlegen – Tabellenführer-Besieger empfängt SV Berglern

Haben Hoffnung geschöpft: Das Eittinger Trainer-Duo Thomas Bachmaier (l.) und Bastian Schweiger vergangenes Wochenende beim ersten Saisonsieg gegen Wartenberg. – Foto: Christian Riedel

Eitting und Moosen möchten nachlegen – Allershausen empfängt Eintracht-Berglern – Wartenberg und Co müssen auf wichtiges Personal verzichten.

Können die Landkreisclubs an das vergangene Wochenende mit drei Siegen und einem Remis in den fünf Duellen gegen die Freisinger Konkurrenz anknüpfen? Nur der FC Lengdorf musste sich beim Gastspiel in Unterbruck geschlagen geben. Der FCL prescht wieder am Freitag vor und empfängt den TSV Nandlstadt. „Hinter einigen Spielern bei uns stehen Fragezeichen bezüglich ihrer Einsatzfähigkeit“, berichtet FCL-Spielertrainer Fabian Fischer. Georg Reiter fällt wahrscheinlich aus, Martin Rott ist rotgesperrt, Simon Nußrainer verhindert. „Wir haben einen großen Kader, da mache ich mir keine Sorgen, wir werden gut aufgestellt sein.“ Ein Remis und zwei Niederlagen gab’s zuletzt, wohlgemerkt gegen Teams von ganz oben. „Wir müssen wieder in die Spur finden und mit voller Attacke drei Punkte anpeilen“, fordert Fischer.

Tabellenführer-Besieger ist Gastgeber – FC Finsing gastiert in Moosinning

„Der Punkt beim Bezirksliga-Absteiger Attaching war ein Schritt in die richtige Richtung“, blickt Michael Faltlhauser, Spielertrainer beim SV Eintracht Berglern, zurück. Jetzt ist Tabellenführer-Besieger TSV Allershausen Gastgeber. Faltlhauser: „Ein Team aus den Big Five der Tabelle, aber wir wollen uns von Spiel zu Spiel verbessern, haben diese Woche via Video-Analyse Punkte angesprochen, die wir verbessern wollen.“ Mit der Personallage ist Faltlhauser auch sehr zufrieden: „Es schaut gut aus, vielleicht klappt es diesmal mit einem Dreier.“

Entspannter als zuletzt meldete sich diesmal Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moos㈠inning 2, nach dem Sieg in Nandlstadt, bei der Heimatzeitung vor der Partie gegen den FC Finsing. „Jetzt kommt ein noch viel stärkerer Gegner, da muss bei uns schon alles passen, um was holen zu können.“ Das Wechselspiel beim Personal geht weiter. Luca Stampfl und Dominik Gunderlach sind wieder gesund, Maximilian Reisinger fehlt dafür. Gröber: „Wie es final ausschaut mit dem Kader, klärt sich Freitagabend nach dem Training der beiden Teams, denn unsere Erste spielt parallel in Garching – und quasi von einer Bank zur anderen, das geht dann nicht.“

Finsings Trainer Thomas Bonnet fordert von seinem Team, „mit genauso viel Überzeugung aufzutreten wie vor zwei Wochen beim ersten Saison-Auswärtssieg in Wartenberg“. Ihm ist klar, „Derbys zu dieser Jahreszeit sind eher kampfbetont und keine Leckerbissen“. Bei Finsing fällt auf alle Fälle „CR7“ Christian Rickhoff verletzt aus, Stefan Jell ist im Urlaub. Im Abschlusstraining musste sich noch zeigen, ob es bei Leo Hölzl wieder geht. Wartenberg muss erneut auf Kapitän verzichten – Moosen möchte Serie starten Beim TSV Wartenberg waren vergangene Woche die personellen Schmerzen noch am Abklingen. Seit der Eitting-Niederlage geht’s schon wieder los. Kapitän Maximilian Härtl und Sebastian Rilke fallen sicher aus. Markus Pöppel, bester Torschütze mit fünf Treffern, ist fraglich. Yannick Schmidt, einer der beiden Torhüter, ist auch angeschlagen. Ob seine Sperre mit dem letzten Spiel abgegolten ist, wusste Simak Stand Donnerstag noch nicht. Mit dem SC Kirchdorf erwartet er „einen robusten und kämpferischen Gegner, da müssen wir voll dagegenhalten“.

Stefan Denk, Co-Spielertrainer beim SC Moosen, blickt „auf eine solide, reife Leistung beim 4:2-Sieg in Kirchdorf zurück“. Mit dem BC Attaching kommt ein Gegner aus derselben Punkteregion ins Vilstal. „Endlich mal einen Sieg von der Vorwoche vergolden“ möchte Denk. Spielertrainer Thomas Breu wird zwar lange ausfallen, aber ansonsten wird es personell immer besser.

Eitting möchte nachlegen – muss dafür ans Limit gehen Auch Eitting möchte nachlegen. „Damit der Dreier gegen Wartenberg, der erste Saisonsieg, etwas wert ist“, sagt Trainer Bastian Schweiger. Der spielende Co-Trainer Philipp Beetz hat sich verletzt und verlängert die Ausfallliste. Der Trainer dazu: „Das sind wir mittlerweile gewohnt, aber aktuell gelingt es uns gut, solche Rückschläge zu verdauen.“ Schweiger ist klar, „dass wir in Moosburg nur was mitnehmen kann, wenn wir absolut ans Limit gehen“.