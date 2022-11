Eitting nimmt Revanche an Kirchasch – aber verliert Härtl KSC verliert deutlich 0:3

Mit einer konzentrierten Leistung hat der FC Eitting die 1:2-Hinspielniederlage wettgemacht und die Neuauflage am Samstag zuhause gegen den SC Kirchasch verdient mit 3:0 Toren gewonnen.

Erding – Vor allem im Angriff waren die Eittinger oft einen Schritt schneller, ließen den Ball besser laufen und nutzten die Freiheiten, die ihnen der SC Kirchasch bot, auch aus. Allerdings sah es in der Anfangsphase nicht nach einem deutlichen FC-Erfolg aus, denn auch der Gast hatte durchaus Möglichkeiten. Kirchasch trug einen schnellen Angriff über die rechte Seite vor, und bei der fast schon zu weiten Flanke in den Fünfmeterraum hatte sich Florian Schrödl abgesetzt, zielte aber knapp drüber. Wenig später kam Stefan Hackl in halbrechter Position frei zum Schuss, verfehlte aber das Eittinger Tor klar.

Freilich hatte auch Eitting Chancen. Nach einem Alleingang setzte Max Gröppmair den Ball neben das Kirchascher Tor, und einen Freistoß von Christoph Härtl fing Torwart Maxi Bals sicher ab. Ein Direktschuss von Niklas Noll ging knapp über die Latte, ehe dann der FC Eitting nach einer halben Stunde in Führung ging: Fredi Neudecker trat eine Ecke auf den kurzen Pfosten, und Kirchaschs Abwehrspieler sahen nur zu, wie Tobias Herrmann per Kopfball ins kurze Eck traf.

KSC-Spielertrainer Alex Mrowczynski kam nach einer Ecke an der rechten Fünfmeterecke noch an den Ball, setzte ihn aber über das Tor. Kurz vor der Pause setzte sich Florian Huber auf der linken Seite durch: Seinen Flachpass in den Rücken der Kirchascher Abwehr nahm Herrmann direkt, doch Torwart Bals rettete mit dem Fuß.

Starke zweite Halbzeit: Eittinger Sieg gegen Kirchasch nie gefährdet

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Eittinger in der Kirchascher Hälfte fest und kamen zu einer Reihe von Ecken. Bei einer davon schoss Gröppmair am Fünfmetereck freistehend volley drüber. Dann ließen die Gäste bei einer Hereingabe in den Fünfmeterraum Gröppmair aus den Augen, der aus zwei Metern den Ball zum 2:0 über die Linie drückte.