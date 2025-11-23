Eiszeit im Westen, Spielzeit im Osten

Region. Der Fußball in der Region Rheinhessen-Nahe lag am Wochenende vielerorts auf Eis – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Tiefkühl-Wochenende garniert mit vereinzelten Niederschlägen ließ nicht überall einen geregelten Spielbetrieb zu. Eine Generalabsage – wie etwa im Kreis Birkenfeld, der schon am Freitag von A-Klasse abwärts alle Partien gecancelt hatte – kam für die meisten Regionen nicht in Frage. "Wo gespielt werden kann, wird gespielt", kommentierte etwa Bad Kreuznachs Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky.

Wobei natürlich zeitige Absagen durchaus im Sinne aller Beteiligten waren, gerade aus Sicht der Gäste. Verantwortlich sind dafür zunächst einmal Verband oder Kreis oder auch die örtliche Gemeinde. Und in letzter Instanz natürlich die Schiedsrichter. So wie in Hüffelsheim am Samstag, wo man sich erst ganz spät gegen Fußball und für die Gesundheit der Spieler entschieden hatte.

Funfact: Während die SGH-Erste pausierte, spielte Abends noch die zweite Mannschaft auf dem gleichen Geläuf und verlor in der A-Klasse 0:4 gegen die SG Gräfenbachtal.

Keine halbe Stunde vor dem auf 17 Uhr festgesetzten Anpfiff erfolgte die Absage der Verbandsliga-Partie der SG Hüffelsheim gegen den SV Steinwenden. Da waren „Auf Palmenstein“ beide Teams schon zum Warmmachen auf dem Platz gewesen. Ein schmaler, gefrorener Streifen entlang der Seitenauslinie machte dem Spiel aber den berühmten Strich durch die Rechnung. Schiedsrichter Nils Grauer (Worms) hatte das wenige Minuten nach seinem Eintreffen entschieden. Für SGH-Mittelfeldspieler Nik Rosenbaum nicht verständlich, „denn wir waren ja schon auf dem Platz.“ Da, wo er sich bis dahin aufgehalten hatte, hätte man ohne Probleme spielen können. Coach André Weingärtner akzeptierte die Absage, „auch wenn wir heute wirklich eine sehr gute Mannschaft hätten stellen können.“ Steinwendens Spielertrainer Sascha Hammann fand es zwar ärgerlich, erneut anreisen zu müssen, jedoch müsse die Gesundheit der Spieler im Vordergrund stehen. „Bei uns haben sich in der letzten Woche gleich zwei das Kreuzband gerissen, da ist es bestimmt besser, dass wir heute nicht spielen. Über den Nachholtermin waren sich beide Vereine schnell klar: Da beide am ersten Dezemberwochenende auf eine Vielzahl an Akteuren verzichten müssten, soll die Partie eine Woche vor dem Re-Start am Samstag, 21. Februar 2026, stattfinden.

Absagen zwischen „zeitig“ und „last-minute“

Schon am Tag vor Anpfiff kam an der Waldalgesheimer Waldstraße der Abpfiff. "Die Gemeinde hat den Platz schon früh gesperrt", informierte der Sportliche Leiter der Alemannia, Jörg Schniering. Somit wusste der Gegner aus Marienborn früh, dass er anders planen kann. Letztlich fielen übrigens alle Sonntagsspiele in der Verbandsliga aus.

Noch kälter als in der eisigen Nahe-Region war es seit einigen Tagen in Teilen der Pfalz gewesen, wo das Thermometer auf bis zu minus zehn Grad rutschte. Und so verwunderte es nicht, dass auch der Auftritt der SG Eintracht beim TuS Hohenecken am Sonntagvormittag abgeblasen wurde. Eigentlich ärgerlich für die Bad Kreuznacher, die drei Siegen in Folge den vierten folgen lassen wollten, zumal mit dem abgebrochenen Duell in Mechtersheim bereits ein Spiel in der Warteschleife kursiert. SGE-Trainer Thorsten Effgen nimmt’s wie immer sportlich: "Es gibt Dinge, die man hinnehmen muss. Dazu gehört das Wetter. Von daher schauen wir nach vorne auf das nächste Match." Und das ist am Samstag zur Einweihung der neuen Flutlichtanlage im „Nahestadion“ das Verbandsliga-Derby gegen die SG Hüffelsheim. Letzter offizieller Spieltag. Eigentlich.

Denn für den Nachholspieltag, 7. Dezember, sind schon zahlreiche Partien angesetzt: etwa Alemannia – TuS Marienborn oder TuS Mechtersheim – Eintracht Kreuznach.

Gut möglich, dass dann auch Landesligisten noch an den Ball müssen, denn vor allem im SWFV-Westen fielen die meisten Spiele aus. So mussten der TuS Hackenheim (in Hauenstein) oder der SV Winterbach (gegen Hermersberg) zwangspausieren. Auch die SG Meisenheim und der FC Schmittweiler-Callbach hatten frei.

Erster Nachholtermin ist der 7. Dezember

Kurz nach 10 Uhr am Sonntag die Absage in Winterbach. Dass die Begegnung „Am Felsen“ nicht ausgetragen werden könnte, hatte sich wegen der schwierigen Platzverhältnisse länger angedeutet. Die Hausherren hatten sich nach einem Kunstrasen umgesehen, diesen in Sommerloch gefunden. Bei Minustemperaturen und angekündigtem Schneefall war jedoch auch hier Schluss mit lustig. Über einen Nachholtermin soll laut SVW-Trainer Torben Scherer zeitnah entschieden werden.

Auch die Spielvereinigung Ingelheim blieb in der Landesliga Ost letztlich nicht verschont: Frostfrei am „Blumengarten“. Hassia Bingen konnte ebenfalls zuhause bleiben, in Mainz-Bretzenheim war der Platz auch für das rheinhessische Bezirksliga-Duell gesperrt.

In der Bezirksliga Nahe waren Absagen die Regel. "Je Westen, desto Ausfall" – in den Kreisen des Verbandsgebiets stellte sich die Lage völlig unterschiedlich dar. Während etwa in Birkenfeld ab der A-Klasse gar nichts ging und in Bad Kreuznach nur ein Mini-Programm übrig war, blieben in Rheinhessen viele Begegnungen im Plan. Das gleiche Bild übrigens bot sich in der Pfalz: zumeist Eiszeit im Westen, eher Spielzeit im Osten.

Der Hintergrund: Während Naturrasen schon immer unter den eisigen Verhältnissen litten, sind auch moderne Kunstrasen nicht absolut winterfest. Bei Minusgraden werden die Kunststofffasern hart und brechen unter Belastung. So kann schon das Schneeschieben vor dem Spiel zum Problem werden und den Untergrund dauerhaft beschädigen. Ein Hoch auf den Hartplatz? Nicht unbedingt! Auch auf diesem Untergrund steigt – wenn gefroren – die Verletzungsgefahr. Und grundsätzlich gilt – egal auf welchem Boden: Ab minus zehn Grad sollte überhaupt kein Sport im Freien ausgeübt werden.





