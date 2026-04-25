Eisten-Hüven/Berssen und Hilkenbrook trennen sich 2:2

Am gestrigen Abend trafen sich die beiden Mannschaften der SG Eisten-Hüven/Berssen und des SV Hilkenbrook auf dem Sportplatz des SV Schwarz-Weiß Wieste zu einem Spiel in der 1. Kreisklasse Emsland-Nord. Die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden.
Die Gäste aus Hilkenbrook stehen weiterhin im Kampf gegen den Abstieg unter Druck. Co-Trainer Lars Janßen äußerte nach dem Spiel seine Enttäuschung: „Wir hätten in der zweiten Halbzeit das 3:1 und 4:1 machen müssen. Es war halt bitter.“ Trotz der Möglichkeiten gelang es dem Team nicht, die Führung auszubauen und den Dreier mitzunehmen.
Das Spiel begann vielversprechend für die Hausherren. Julian Ostermann brachte die SG Eisten-Hüven/Berssen früh mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Im Anschluss daran zeigten die Gäste aber warum sie derzeit eher im unteren Tabellendrittel zu finden sind, indem sie gute Chancen herausspielten. Drei Minuten vor der Pause konnte Simon Hoppe nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite den Ausgleich erzielen und somit eine ausgeglichene erste Halbzeit besiegeln.
In der zweiten Halbzeit starteten die Gäste mit viel Einsatz und Durchsetzungsvermögen. Heinz Meiering nutzte eine exzellente Positionierung und brachte den SV Hilkenbrook in Führung. Trotz zahlreicher Chancen auf Seiten der Gäste und der starken Leistung des rumänischen Heimtorhüters Bogdan Martin gelang es den Hausherren letztlich, in der Schlussphase den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Marc Rickermann war es, der mit seinem Treffer für die endgültige Punkteteilung sorgte.
Das Remis spiegelt den Spielverlauf wider: Beide Teams zeigten Engagement und Kampfgeist, wobei die Gäste ihren Chancenwucher trotz guter Situationen nicht in Tore ummünzen konnten. Für den SV Hilkenbrook bleibt die Situation im Abstiegskampf angespannt, während die SG Eisten-Hüven/Berssen mit dem Punkt einen Schritt zur Stabilisierung ihrer Tabellenposition machen konnte.
Insgesamt bot die Begegnung spannende Momente und eine faire Partie, die den Zuschauern auf dem Sportplatz in Wieste einiges zu bieten hatte. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich beide Mannschaften weiterentwickeln und welche Konsequenzen sich aus diesem Ergebnis ergeben.