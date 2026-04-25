Eisten-Hüven/Berssen und Hilkenbrook trennen sich 2:2

Am gestrigen Abend trafen sich die beiden Mannschaften der SG Eisten-Hüven/Berssen und des SV Hilkenbrook auf dem Sportplatz des SV Schwarz-Weiß Wieste zu einem Spiel in der 1. Kreisklasse Emsland-Nord. Die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Gäste aus Hilkenbrook stehen weiterhin im Kampf gegen den Abstieg unter Druck. Co-Trainer Lars Janßen äußerte nach dem Spiel seine Enttäuschung: „Wir hätten in der zweiten Halbzeit das 3:1 und 4:1 machen müssen. Es war halt bitter.“ Trotz der Möglichkeiten gelang es dem Team nicht, die Führung auszubauen und den Dreier mitzunehmen.

Das Spiel begann vielversprechend für die Hausherren. Julian Ostermann brachte die SG Eisten-Hüven/Berssen früh mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Im Anschluss daran zeigten die Gäste aber warum sie derzeit eher im unteren Tabellendrittel zu finden sind, indem sie gute Chancen herausspielten. Drei Minuten vor der Pause konnte Simon Hoppe nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite den Ausgleich erzielen und somit eine ausgeglichene erste Halbzeit besiegeln.