Eisplatten auf dem Kunstrasen: TuS-Trainer Dittmann schimpft über Platzbedingungen

Der TuS Geretsried startet die Wintervorbereitung unter schwierigen Bedingungen. Trainer Daniel Dittmann kritisiert die Stadt scharf.
Für den Bayernligakader des TuS Geretsried hat die fußballfreie Winterzeit ein Ende. Am vergangenen Montag bat Trainer Daniel Dittmann sein Team zum ersten Vorbereitungstraining auf den Kunstrasen des Isarau-Stadions. Besser gesagt: den zumutbaren Teil des Kunstrasens, der nur ein eingeschränktes Training zuließ, wie der TuS-Coach genervt feststellte. Somit waren die äußeren Bedingungen beim Trainingsauftakt suboptimal. Daran ist er zwar gewöhnt („Ich habe sechseinhalb Jahre Erfahrung mit Wintervorbereitung in Geretsried, da weiß ich, wie man auf einem Achtel oder Sechzehntel des Platzes trainiert“), aber dieses Mal hielt sich Dittmann mit Kritik nicht zurück.
„Seit Jahren kämpfen wir jeden Winter mit den Platzbedingungen, speziell im Austausch mit der Stadt. Wir finden jedes Jahr Verhältnisse vor, die sind gesundheitsgefährdend. Es wird einfach zu spät geräumt, so dass sich wieder Eisplatten bilden“, schimpft der Coach. „Das ist bitterschade, dass wir das nicht hinbekommen.“
Der 25-Jährige sieht eine Diskrepanz zwischen der Leistung der Mannschaft und der Unterstützung durch die Platzverantwortlichen. „Ende November werden wir bei der Sportlerwahl von der Stadt zur Mannschaft des Jahres gekürt, da applaudieren alle – aber die Kernprobleme bleiben. Wir spielen in der höchsten Liga im Oberland, aber kriegen es einfach nicht hin, ordentliche Grundlagen zu schaffen. Ich finde, die Mannschaft hat mehr verdient“, wettert Dittmann, der sich umso mehr von seinem Team angetan zeigt. „Kompliment an die Jungs, dass sie trotzdem so Gas geben.“
So leitet die verbale Schelte über in den angenehmeren Teil des Trainingsauftakts. „Da war sehr viel Freude nach der Pause zu spüren“, sagt der Coach. Außer Robin Renger und Kaan Aygün, die urlaubsbedingt ein paar Tage später einsteigen, konnte er alle gesunden Kicker seines Kaders begrüßen. Besonders erfreulich ist, dass mit Belmin Idrizovic und Daniel Krebs zwei Langzeitverletzte zum Trainingsbeginn erstmals in dieser Saison wieder mit von der Partie waren.
Während Krebs laut seinem Trainer die komplette Übungseinheit mit 100 Prozent durchziehen konnte, habe sich Torjäger Idrizovic auf diverse technische Übungen konzentriert und nur Teile des Mannschaftstrainings absolviert. „Er ist auf einem sehr guten Weg“, stellt Dittmann fest. Aber man will nichts überstürzen. Das gilt auch für Sebastian Rosina (Innenbandanriss), Tyrone Prepeluh und Adrian Hofherr (beide Muskelverletzungen), die „langsam herangeführt“ werden sollen.
Der Kader ist in der Winterpause um drei junge Talente ergänzt worden: Optionen für die Abwehr sind nun Mihajlo Vjestica (20, von Türkgücü München) und Lucian Schirlb (19, FC Sportfreunde Schwaig), während Johannes Lex (19), der zuletzt beim niederbayerischen Bezirksligisten SV Sallach aktiv war, eher offensiv ausgerichtet ist. Verlassen hat den Verein Kongni Djaleu (19), der sich im Herrenbereich des TuS nicht durchsetzen konnte.
Sechs Wochen, davon sechs Tage im Trainingslager bei Barcelona, bleiben Dittmann und seinem Team Zeit, die Grundlagen für die Fortsetzung der Punktrunde zu legen. Insgesamt fünf Testspiel stehen im Wintervorbereitungsplan, vier davon werden aufgrund der widrigen Platzverhältnisse daheim auf fremden Plätzen ausgetragen – in Unterhaching, Münsing, Heimstetten und beim TSV 1860 München. Der letzte Test gegen Landesligist FC Garmisch-Partenkirchen soll am 18. Februar vor eigenem Publikum stattfinden, sofern die Platzverhältnisse dies zulassen.
Außer den unwägbaren Rahmenbedingungen soll nichts den Trainingsbetrieb negativ beeinflussen. „Ich bin im Kopf völlig auf das Training auf Kunstrasen und das Ziel Klassenerhalt in der Bayernliga fokussiert“, verspricht Daniel Dittmann, dass eigene Zukunftspläne derzeit hintenanstehen. Bekanntlich beendet der Coach im Sommer sein Engagement beim TuS. „Es gibt in dieser Richtung nichts Neues zu vermelden. Es ist immer noch alles offen“, betont der 25-Jährige.