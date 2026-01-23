Wieder obenauf: Torjäger Belmin Idrizovic (Mi.) hat nach seiner langen Verletzungspause das Training wieder aufgenommen. Der TuS startet am Dienstag mit einem Match in Unterhaching in seine Testspielserie. – Foto: Rudi Stallein

Eisplatten auf dem Kunstrasen: TuS-Trainer Dittmann schimpft über Platzbedingungen Wintervorbereitung mit Ärger

Der TuS Geretsried startet die Wintervorbereitung unter schwierigen Bedingungen. Trainer Daniel Dittmann kritisiert die Stadt scharf.

Für den Bayernligakader des TuS Geretsried hat die fußballfreie Winterzeit ein Ende. Am vergangenen Montag bat Trainer Daniel Dittmann sein Team zum ersten Vorbereitungstraining auf den Kunstrasen des Isarau-Stadions. Besser gesagt: den zumutbaren Teil des Kunstrasens, der nur ein eingeschränktes Training zuließ, wie der TuS-Coach genervt feststellte. Somit waren die äußeren Bedingungen beim Trainingsauftakt suboptimal. Daran ist er zwar gewöhnt („Ich habe sechseinhalb Jahre Erfahrung mit Wintervorbereitung in Geretsried, da weiß ich, wie man auf einem Achtel oder Sechzehntel des Platzes trainiert“), aber dieses Mal hielt sich Dittmann mit Kritik nicht zurück. „Seit Jahren kämpfen wir jeden Winter mit den Platzbedingungen, speziell im Austausch mit der Stadt. Wir finden jedes Jahr Verhältnisse vor, die sind gesundheitsgefährdend. Es wird einfach zu spät geräumt, so dass sich wieder Eisplatten bilden“, schimpft der Coach. „Das ist bitterschade, dass wir das nicht hinbekommen.“

Der 25-Jährige sieht eine Diskrepanz zwischen der Leistung der Mannschaft und der Unterstützung durch die Platzverantwortlichen. „Ende November werden wir bei der Sportlerwahl von der Stadt zur Mannschaft des Jahres gekürt, da applaudieren alle – aber die Kernprobleme bleiben. Wir spielen in der höchsten Liga im Oberland, aber kriegen es einfach nicht hin, ordentliche Grundlagen zu schaffen. Ich finde, die Mannschaft hat mehr verdient“, wettert Dittmann, der sich umso mehr von seinem Team angetan zeigt. „Kompliment an die Jungs, dass sie trotzdem so Gas geben.“ So leitet die verbale Schelte über in den angenehmeren Teil des Trainingsauftakts. „Da war sehr viel Freude nach der Pause zu spüren“, sagt der Coach. Außer Robin Renger und Kaan Aygün, die urlaubsbedingt ein paar Tage später einsteigen, konnte er alle gesunden Kicker seines Kaders begrüßen. Besonders erfreulich ist, dass mit Belmin Idrizovic und Daniel Krebs zwei Langzeitverletzte zum Trainingsbeginn erstmals in dieser Saison wieder mit von der Partie waren.