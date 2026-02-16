Eislinger 5:1 Testspielsieg gegen Croatia Geislingen

In der 9. Spielminute ging der FCE in Führung. Carlo Mandir erkämpfte sich den Ball im Spielaufbau der Gäste, bediente Torjäger Aykut Durna und der besorgte die frühe Führung für den Landesligisten. Zu diesem Zeitpunkt stand Eislingens Robin Pauen schon nicht mehr auf dem Platz. Er knickte bei einem Zweikampf um und musste mit einer Knöchelverletzung früh raus. Die Gäste aus Geislingen hielten gut mit und erspielten sich auch Torchancen. Von der 37. bis zur 42. Spielminute erzielten die Eislinger gleich drei Treffer. Nach einer Flanke von Dominik Cseri unterlief einem Gästespieler ein Handspiel. Den fälligen Strafstoß verwandelte Salih Egrlic sicher. Das 3:0 besorgte Carlo Mandir und für den 4:0 Halbzeitstand zeichnete sich erneut Salih Egrlic verantwortlich.

Nach Wiederbeginn dauerte es bis zur 66. Spielminute ehe dem FCE der nächste Treffer gelang. Aykut Durna bediente Salih Egrlic und der markierte seinen dritten Treffer. Mit dem Schlusspfiff gelang Luka Blaz nach einem Eckstoß per Kopfball der Ehrentreffer für die Gäste.