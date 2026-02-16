Eislinger 2:1 Testspielsieg gegen Esslingen

Im Testspiel gegen den Verbandsligisten FC Esslingen geriet der 1.FC Eislingen früh in Rückstand. Die Partie auf dem Eislinger Kunstrasenplatz war keine drei Minuten alt, da bediente Louis Majhen den mitgelaufenen Lenny Prediger und der schob das Leder unbedrängt ins Eislinger Tor.

Doch der FC erholte sich schnell von dem frühen Rückstand und Marcel Hodzic markierte nur zwei Zeigerumdrehungen später im Nachschuss das 1:1 für die Eislinger bei denen Torjäger Aykut Durna, neben einer Reihe weiterer Spieler, verletzungsbedingt fehlte. Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen.

Nach Wiederbeginn prüfte Marcel Hodzic mit einem strammen Schuss den Gästetorhüter und im Gegenzug fand ein Kopfballtreffer von Esslingens Dominik Orsolic keine Anerkennung.

Mitte der zweiten Halbzeit ging der FC in einem guten Testspiel mit 2:1 in Führung. Korcan Sari setzte Kevin Gromer mit einem Pass in den Rücken der Esslinger Hintermannschaft geschickt in Szene und seine flache Hereingabe verwertete Salih Egrlic zum 2:1 Siegtreffer für die Eislinger.

Über die gesamte Spielzeit war kein Unterschied zwischen dem Landes- und dem Verbandsligisten auszumachen. Beide Teams agierten auf Augenhöhe.

