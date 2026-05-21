Eislingen verspielt gegen Absteiger wohl die letzte Aufstiegschance

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 gab es bereits zum Auftakt eine Überraschung. Der bereits abgestiegene FV Sontheim/Brenz punktet beim Spitzenteam FC Eislingen.

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1. FC Eislingen hat sich durch das 1:1 die Aufstiegschancen wohl endgültig verspielt. Bereits nach sieben Minuten traf Tobias Hörger für den FV Sontheim/Brenz zur frühen Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Eislingens Stürmer Aykut Durna mit seinem 26. Saisontor der Ausgleich per Kopfball. Nach dem Seitenwechsel wollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es zur Punkteteilung kam. ---

Morgen, 18:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll TSV Bernhausen TSV Bernhsn 18:30 PUSH

Dieses Duell hat das Gewicht eines echten Spitzenspiels. TSV Bad Boll besiegte zuletzt Waldhausen mit 2:1 und steht nun bei 48 Punkten. TSV Bernhausen verlor dagegen das direkte Duell gegen Köngen spät mit 1:2 und hat ebenfalls 48 Punkte. Wer hier gewinnt, bleibt mit voller Wucht im Rennen um die ersten Plätze. Die Ausgangslage verspricht ein Spiel ohne Schonung. Bernhausen kann sich nach der bitteren Niederlage keinen zweiten Rückschlag leisten, Bad Boll will den eigenen Lauf fortsetzen und den Anschluss nach oben wahren. Weil beide Teams gleichauf sind, trägt dieses Duell eine besondere Härte in sich. Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch um Richtung, Glaube und Nerven. ---

Morgen, 19:00 Uhr VfL Sindelfingen Sindelfingen TSV Ehningen TSV Ehningen 19:00 PUSH

TSV Ehningen reist als Tabellenführer und mit Rückenwind an. Das 7:1 gegen GSV Maichingen war ein Statement, wie es deutlicher kaum sein könnte. Mit 54 Punkten führt Ehningen die Liga an, weiß aber zugleich, dass der Vorsprung auf Köngen nur zwei Zähler beträgt. Jeder neue Ausrutscher könnte sofort teuer werden. VfL Sindelfingen hat mit dem 5:3 in Echterdingen ebenfalls gezeigt, dass diese Mannschaft offensiv viel Wucht entwickeln kann. Mit 41 Punkten steht sie im Mittelfeld, ist aber noch längst nicht völlig frei von Sorgen. Genau das macht diese Partie für den Spitzenreiter so heikel: Sindelfingen braucht selbst noch etwas, Ehningen muss liefern. Es ist ein Spiel mit großer Spannung. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Für TSVgg Plattenhardt wird die Luft immer dünner. Nach dem 0:2 in Sontheim steht die Mannschaft bei 25 Punkten und braucht fast schon ein kleines Wunder. Nun kommt ausgerechnet TSV Köngen, der mit zwei starken Siegen gegen Waldstetten und Bernhausen auf 52 Punkte geklettert ist und nur noch zwei Punkte hinter Ehningen liegt. Die Rollenverteilung ist also klar, die Nervosität aber ebenfalls. Köngen darf sich im Titelrennen keinen Fehltritt erlauben und wird mit viel Entschlossenheit anreisen. Plattenhardt wiederum kann sich nur mit einem Heimsieg noch ernsthaft neue Hoffnung verschaffen. Gerade solche Konstellationen machen späte Saisonspiele gefährlich: einer muss, der andere darf eigentlich auch nicht stolpern. ---

Dieses Spiel trägt den Geruch des Abstiegskampfs. SC Geislingen hat mit dem 2:1 in Neuhausen einen wichtigen Sieg geholt und sich auf 32 Punkte verbessert. TV Echterdingen verlor trotz drei eigener Tore 3:5 gegen Sindelfingen und steht bei 30 Punkten. Beide Teams wissen, dass in dieser Tabellenregion jeder direkte Vergleich doppelt zählt. Für Geislingen ist es die Chance, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern. Echterdingen könnte mit einem Auswärtssieg dagegen einen direkten Konkurrenten wieder einfangen oder unter Druck setzen. Viel enger kann eine Partie kaum am Tabellenboden kleben. Es dürfte kein schönes, aber ein hochintensives Spiel werden, in dem jeder Ball spürbar nach Bedeutung aussieht. ---

SV Waldhausen verlor in Bad Boll knapp mit 1:2 und blieb bei 43 Punkten. Nach oben ist noch etwas möglich, nach unten aber auch noch nicht alles abgeschlossen. Genau deshalb ist dieses Heimspiel gegen FV Spfr Neuhausen wichtiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Ein Sieg würde vieles beruhigen. Neuhausen kommt nach der 1:2-Heimniederlage gegen Geislingen mit wachsender Unruhe. Mit 35 Punkten steht die Mannschaft nur bedingt stabil, zumal der Blick nach unten weiter unangenehm bleibt. Für die Gäste wäre ein Punktgewinn schon wertvoll, ein Auswärtssieg könnte den Knoten lösen. Waldhausen will dagegen zeigen, dass diese Mannschaft mehr ist als nur Teil des grauen Mittelfelds. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

MTV Stuttgart hat mit dem 3:1 in Waldstetten ein starkes Lebenszeichen gesendet und sich auf 27 Punkte verbessert. Die Lage bleibt kritisch, aber nicht hoffnungslos. Zuhause gegen SV Böblingen bietet sich nun die Chance, weiter Boden gutzumachen. Gerade nach dem Sieg zuletzt dürfte der Glaube in der Mannschaft wieder deutlich größer sein. Böblingen verlor daheim 0:1 gegen Eislingen und steht bei 38 Punkten. Das ist ein Polster, aber noch kein Freifahrtschein. Der User-Hinweis, dass bis Rang neun noch Abstiegsangst herrscht, gibt dieser Partie zusätzliche Schärfe. Böblingen will nicht tiefer hineingezogen werden, MTV Stuttgart braucht jeden Erfolg. Das verspricht ein zähes, emotionales Spiel. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

Für GSV Maichingen war das 1:7 in Ehningen ein schwerer Schlag. Mit 36 Punkten steht die Mannschaft in einer Zone, in der der Blick nach unten unangenehm bleibt. Nun kommt mit TSGV Waldstetten ein Gegner, der ebenfalls angeschlagen ist. Die 0:2-Niederlage im Nachholspiel in Köngen und das 1:3 gegen MTV Stuttgart haben Waldstetten im Aufstiegsrennen hart getroffen. Gerade deshalb ist diese Partie hochinteressant. Waldstetten braucht einen Sieg, um im Rennen um die Spitze nicht endgültig an Boden zu verlieren. Maichingen dagegen will nach dem Debakel eine Reaktion zeigen und sich von der Gefahrenzone fernhalten. Beide Mannschaften stehen unter Druck, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Genau das macht diese Begegnung so explosiv.