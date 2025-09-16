Eisladen ohne Eis

Oft sind es banale Dinge wie: Was soll es die Woche zum Essen geben? Oder: Stehe ich jetzt um drei Uhr nachts auf, um pinkeln zu gehen, oder schaffe ich es bis zum Weckerklingeln? Manchmal sind es auch komplexere Themen, so wie: Wie bringe ich meiner Frau bei, dass der USC Paloma III genau an dem Wochenende ein Heimspiel hat, wenn wir nächsten Monat in Hamburg sind?

Ich verrate euch jetzt mal was über mich, und ich hoffe, ich bin damit kein Sonderfall: In meinem Kopf sieht es so ziemlich genauso aus wie im Disney-Pixar-Film Alles steht Kopf. Mehrere kleine Figuren rennen da rum und diskutieren alles Mögliche, was so in meinem Leben abgeht.

Eigentlich ist der Kollege während einer Saison auch immer unter Strom, aber am heutigen Dienstag, zwei Tage nach dem Spiel beim BSV Hürtürkel II, hockt er in der Ecke und konstatiert, dass sich diese Woche ganz schön zieht und er nicht aus dem Knick kommt.

Es wird auch niemanden verwundern, dass eines der kleinen Männchen in meinem Schädel ein Hertha-Trikot trägt und im Grunde pausenlos das letzte Ama-Zwee-Spiel verarbeitet und gleichzeitig das nächste schon im Blick hat.

Zwar sind die Fotos online und das Video ist auch kurz vor der Vollendung, aber für den Bericht will sich einfach keine Einleitung finden. Außerdem ist da eine gewisse Angst vor dem nächsten Spiel und eine immer größer werdende Unzufriedenheit mit dem Verein.

Am nächsten Freitag kommt der FC Nordost aufs Olympiagelände. Die sind ebenfalls schlecht gestartet, konnten aber am letzten Spieltag die ersten drei Punkte einfahren, und für die Ama Zwee würde alles andere als ein Sieg unruhige nächste Wochen bedeuten.

Dazu kommt, dass Hertha BSC es immer noch nicht geschafft hat, die Ama Zwee zu pushen und z. B. die Daten der Spiele über die Hertha-Kanäle zu teilen. Geschweige denn, dass die Mannschaft der Ama Zwee komplett und aktuell ausgestattet ist.

Und einen Blanko-Gutschein für den Hertha-Fanshop hat das Medienteam der Ama Zwee auch noch nicht bekommen.

Eine kleine Figur, die die Motivation in meinem Kopf repräsentiert, gesellt sich zu dem kleinen Hertha-Fan und muntert ihn auf: Es kommen bestimmt bald neue Trikots, das Spiel am Freitag wird mit 3:0 gewonnen, und spätestens ab der Rückrunde werden die Spieltermine der Ama Zwee auf der Leinwand im Olympiastadion geteilt.

„Vergiss nicht den Aufstieg in die Berlin-Liga 2030!“, plärrt Größenwahn dazwischen. Motivation und der Herthaner ignorieren den Zwischenruf und machen sich daran, den Bericht zum Spiel bei Hürtürkel zu kreieren:

Da der Kick erst um 14:30 Uhr angepfiffen werden sollte, hatte ich noch ausreichend Zeit, mit dem Sohnemann die Erdbeer-Eltern-Hölle im Elstal aufzusuchen, ehe sich der Dreikäsehoch auf dem heimischen Sofa zurückzog.

Wie ich ihn um diese Mittagsruhe beneidet habe.

Ich hingegen schwang mir meinen Rucksack auf den Rücken und mich hinters Steuer.

Über die Stadtautobahn, inklusive neuem, umstrittenem Teilstück, ging es zur Sonnenallee.

Dort stellte ich die Karre auf der Rückseite des Platzes ab und spazierte zum Eingang. Natürlich nahm ich erstmal das falsche Tor im Zaun und landete im Vereinsheim.

Warum dieses zwar einen Ausblick auf den Platz, aber keinen direkten Zugang besaß, bleibt ein Geheimnis des Architekten.

Einen Eingang weiter fand ich dann den Zugang und begrüßte die bereits Anwesenden. Alle waren etwas verblüfft, weil ich ein 0:3 prognostizierte. Aber ich nahm meine Zuversicht aus den Parallelen zwischen Profis und der Ama Zwee von Hertha BSC: Beide waren im selben Jahr abgestiegen, beide rennen seitdem den Erwartungen hinterher, beide sind schlecht in diese Spielzeit gestartet, und beide haben sich im Pokal in die nächste Runde gezittert.

Und was war gestern Abend?

Hertha BSC schlug völlig überraschend den Tabellenführer mit 0:3.

Gut, der BSV war in der Livetabelle nicht mehr Erster der Liga, und vielleicht war das dann auch der Grund, warum das heute nichts mit meinem Tipp wurde.

Dabei ging es ganz gut los:

Auf der Naturwiese bestimmten zwar die Gastgeber das Spiel, aber Hertha BSC traf und hätte diese Führung fast mit in die Pause genommen. Aber eben nur fast, denn Hürtürkel glich in der letzten Minute des ersten Durchgangs aus.

In der Pause wollte ich mir eine Köfte holen. Die sollte es an einem ausrangierten Eiswagen geben. Dieser war noch über und über mit Werbung für das gefrorene Produkt beklebt. Aber im Inneren stand eine kleine Grillplatte. Allerdings war diese leer, und der Herr dahinter gab mir zu verstehen, dass es noch mindestens 20 Minuten dauern würde, bis ich was essen könnte.

So viel Zeit hatte ich nicht und begnügte mich mit einer Fritz Kola für den Schnapper von 3 €.

Fünf Minuten später war ich froh, das braune Zuckerwasser gekauft zu haben. Denn damit konnte ich den Frust über das 2:1 für den BSV runterspülen. Hürtürkel II war in der Folge das klar spielbestimmende Team. Witzigerweise hatte Hertha die besseren Chancen, und mit ein bisschen Glück wäre ein ums andere Mal der Ausgleich gefallen.

Da dies aber nicht passierte, kam es so, wie es kommen musste, und die Hausherren netzten noch zweimal ein.

Als das Spiel beendet war, alles abgebaut und verstaut, saßen wir noch einen Moment vor den Kabinen zusammen und analysierten das Spiel. Ich muss sagen, dass man der Mannschaft hier eigentlich nichts vorwerfen kann. Alle sind selbstkritisch und hoch motiviert, das Ruder rumzureißen.

Auf der Fahrt nach Hause war es recht still in meinem Kopf. Nur das Hertha-Männchen lief gedankenverloren durch die Hirnwindungen und sang leise vor sich hin:

Trauer, Freude, Frust spüren wir Jahr für Jahr … doch am Ende sind wir wieder für dich da …

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König.