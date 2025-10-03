Eiskalter Wuppertaler SV stürmt auch den Hünting

Der WSV meldete sich erstmals in der 34. Minute vor dem Bocholter Tor an. Celal Aydogans Freistoß strich knapp über die Latte. Und die Rot-Blauen gingen auch in Führung: Nach einem Einwurf zog es Levin Müller in die Mitte, sein Schuss landete im Winkel – 0:1 (38.). Das kam zu diesem Zeitpunkt zwar überraschend, den mitgereisten Fans war was aber egal. Zumal ihr Team den Vorsprung mit in die Kabine nahm.