Eiskalter Wuppertaler SV stürmt auch den Hünting

In der Startformation gab es im Vergleich zum 2:1-Sieg in Lotte zwei Änderungen: Kilian Bielitza und Daiki Kamo begannen, stattdessen saßen Vincent Schaub und Amin Bouzraa zunächst auf der Bank.
Die Anfangsphase vor stimmungsvoller Kulisse unter Flutlicht verlief ausgeglichen. Der WSV arbeitete konzentriert und ließ zunächst keine Chance zu. Die Rot-Blauen versuchten es ihrerseits meist mit langen Pässen auf Jeff Fehr, die aber nicht ankamen. Bocholt wurde nach gut 20 Minuten offensiver, aber Arnold Bumbidu scheiterte mit zwei Schüssen. Torhüter Michael Luyambula war zur Stelle.
Der WSV meldete sich erstmals in der 34. Minute vor dem Bocholter Tor an. Celal Aydogans Freistoß strich knapp über die Latte. Und die Rot-Blauen gingen auch in Führung: Nach einem Einwurf zog es Levin Müller in die Mitte, sein Schuss landete im Winkel – 0:1 (38.). Das kam zu diesem Zeitpunkt zwar überraschend, den mitgereisten Fans war was aber egal. Zumal ihr Team den Vorsprung mit in die Kabine nahm.
Tyrala wechselte zunächst nicht. Der WSV stand in der Verteidigung weiter stabil. Dominic Duncan hatte das 2:0 auf dem Fuß, sein Versuch strich nur knapp am Pfosten vorbei (55.). Bocholt vergab eine doppelte Großchance zum Ausgleich: Erst hielt Luyambula gegen Stipe Batarilo-Cerdic, dann knallte Patrick Kurzen den Ball über die Latte (48.). Vincent Schaub und Amin Bouzraa ersetzten Fehr und Kamo (60.).
Bouzraa scheiterte an Torwart Lucas Fox, Schaub und Aydogan konnten den Abpraller nicht verwerten (63.). Auf dem durch den Regen tiefen Boden wurde es ein Kampfspiel. Luyambula gegen Marvin Lorch (74.). Ronay Arabaci kam für Levin Müller (74.). Bocholt verstärkte die Offensive, aber Kurzen köpfte am To r vorbei (76.). In der Phase schlug der WSV erneut zu: Ein abgefälschter Schuss von Aydogan schlug unhaltbar ein – 0:2 (78.).
Luyambula verhinderte mit einer starken Parade den Anschluss durch Budimbu (81.). Bocholt hatte Schusspech, der WSV nicht: Arabaci netzte zum 3:0 ein (82.). Hans-Juraj Hartmann unterlief ein Eigentor – 1:3 (86.). Tyrala brachte noch für Aydogan und Duncan Fritz Kleiner und Alessio Arambasic. Der WSV brachte den Vorsprung über die Zeit.
Die nächste Partie bestreitet der WSV am 14. Oktober im Niederrheinpokal beim Oberligisten SpVg. Schonnebeck (19:30 Uhr). Es folgt am 18. Oktober das Punktspiel gegen die U23 des VfL Bochum (18 Uhr, Stadion am Zoo).