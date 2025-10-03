Eiskalter TUS Hilter im Kreispokal eine Runde weiter!

In einem rassigen Flutlichtspiel auf dem kleinen Kunstrasen beim Osnabrücker SC gewann Kreisliga-Spitzenreiter TUS Hilter nach 0:1-Rückstand am Ende mit 3:2 Toren und qualifizierte sich damit für das am Mittwoch 29. Oktober um 19.30 angesetzte Spiel im Viertelfinale. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden auf den aktuellen Tabellenfünften der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - TUS Bad Essen.

Der kämpf- und spielstarke OSC war vor der Pause klar tonangebend und führte bis kurz vor der Pause durch einen Treffer von Alex Gerade Yai verdient mit 1:0. Mit dem Pausenpfiff erzielten die Gäste den schmeichelhaften Ausgleichstreffer 1:1 als sie eine ihre bis dahin wenigen Chancen durch David Keils eiskalt nutzten. Direkt nach Wiederanpfiff zeigten die Gäste was eine Spitzenmannschaft auszeichnet und drehten das Spiel durch einen weiteren Treffer zum David Keil zum 1:2. Nach einer Stunde sorgte Jonas Tappmeyer mit seinem Treffer für eine Vorentscheidung. Der OSC leistete zwar noch heftige Gegenwehr aber mehr als der Anschlußtreffer zum 2:3 durch Merk Karakus gelang dem glücklosen Teams von Trainer Derek Cooper nicht mehr.

In der ersten ⁠Halbzeit war der OSC die deutlich aktivere Mannschaft mit einer hohen Intensität. Das 1:1 mit dem Halbzeitpfiff war uns eher glücklich. Nach der Halbzeit hatten wir eine gute Phase, in der wir besser im Spiel und effektiv vor dem Tor waren. Zum Ende wurde es eine Abwehrschlacht mit wenig Fußball. Insgesamt ein glücklicher Sieg, gegen einen starken Gegner," sagte uns Trainer Patrick van der Sanden vom Kreisliga-Tabellenführer TUS Hilter nach dem Spiel.

"Heute hat uns das eingeholt, was ich nach den letzten Spielen schon gesagt habe.

Nutzt du deine Chancen nicht, wirst du irgendwann bestraft. Heute war dann irgendwann.

Wir waren über das gesamte Spielzeit mindestens gleichwertig und über weite Strecken sogar klar besser. Nach 10 Minuten müssen wir bereits 2:0 führen, scheitern aber mal wieder aussichtsreich, bleiben weiter spielbestimmend und lassen bis auf zwei Chancen in Halbzeit 1 nichts zu. Eine Chance die eigentlich keine sein darf egalisiert dann unsere Führung mit dem Pausenpfiff. In Halbzeit 2 ist das Spiel dann ausgeglichener, trotzdem bleiben die besseren Chancen bei uns, einziger unterschied ist das Hilter die Chancen nutzt und wir nicht. Am Ende verliert man das Spiel und scheidet aus. Wir nehmen aber das Positive mit, wir haben gegen den Tabellenführer eine starke Leistung gezeigt," lautet das Statement von OSC-Coach Dereck Cooper (OSC).